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Где рванет в Омске: предупреждение

1 июля 2016, 12:23
Испытание на прочность.

С 08:00 до 20:00 часов 07.07.2016 будут проводиться плановые гидравлические испытания на прочность и плотность «Подающих» трубопроводов Западного и Южного лучей ТЭЦ-3 совместно с сетями МП г. Омска «Тепловая компания» и потребителей.

Горячее водоснабжение потребителей будет осуществляться по «Обратному» трубопроводу.

Испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улиц:

Нефтезаводская, Энтузиастов, Мамина-Сибиряка, 50 лет Профсоюзов, 20-го Партсъезда, пр. Мира, 19-го Партсъезда, Твардовского, 70 лет СИБАДИ, пр. Губкина, Грозненская, пр. Культуры, Малунцева, Б. Петухова.

Тепловые сети потребителей, не участвующие в испытаниях, должны быть надёжно отключены.

При обнаружении видимых повреждений, течей и других неисправностей на тепловых сетях просят сообщать диспетчеру СП «Тепловые сети» по телефону 40-06-91.


Источник: СП «Тепловые сети» АО «Омск РТС»


Что происходит, когда сети не выдерживают нагрузку при испытаниях, можно узнать в материале: «Громадный столб пара с 9-этажный дом на проспекте Маркса в Омске»

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