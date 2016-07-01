Где рванет в Омске: предупреждение

С 08:00 до 20:00 часов 07.07.2016 будут проводиться плановые гидравлические испытания на прочность и плотность «Подающих» трубопроводов Западного и Южного лучей ТЭЦ-3 совместно с сетями МП г. Омска «Тепловая компания» и потребителей.