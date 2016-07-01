Где рванет в Омске: предупреждение

С 08:00 до 20:00 часов 07.07.2016 будут проводиться плановые гидравлические испытания на прочность и плотность «Подающих» трубопроводов Западного и Южного лучей ТЭЦ-3 совместно с сетями МП г. Омска «Тепловая компания» и потребителей.
Горячее водоснабжение потребителей будет осуществляться по «Обратному» трубопроводу.
Испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улиц:
Нефтезаводская, Энтузиастов, Мамина-Сибиряка, 50 лет Профсоюзов, 20-го Партсъезда, пр. Мира, 19-го Партсъезда, Твардовского, 70 лет СИБАДИ, пр. Губкина, Грозненская, пр. Культуры, Малунцева, Б. Петухова.
Тепловые сети потребителей, не участвующие в испытаниях, должны быть надёжно отключены.
При обнаружении видимых повреждений, течей и других неисправностей на тепловых сетях просят сообщать диспетчеру СП «Тепловые сети» по телефону 40-06-91.
Источник: СП «Тепловые сети» АО «Омск РТС»
Что происходит, когда сети не выдерживают нагрузку при испытаниях, можно узнать в материале: «