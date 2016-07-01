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Дороги Омска до ремонта и после: попробуйте найти разницу

1 июля 2016, 10:27
Сообщения очевидцев.

Омск в настоящее время местами похож на гигантскую парковку дорожных катков. На многих городских улицах проводится ремонт асфальтового покрытия. Власти спешно готовятся к 300-летию Омска.

Однако те улицы, которые уже дорожники (и муниципалитет), по-видимому, считают, отремонтированными, немногим отличаются от состояния, в котором они находились до дорогостоящего ремонта.

В частности, очевидцы фиксируют невысокое качество ремонта дорожного покрытия, проведенное на улице Пушкина. Там, где раньше были ямы с лужами, теперь – просевший новый асфальт и те же самые лужи.

Как пишут сами омичи:

«Как делали ремонт? Да просто срезали старый асфальт и уложили новый. Основу дороги, давно пришедшую в негодность, никто не трогал. Теперь в тех же самых местах асфальт уже просел и теперь дожди доконают его к осени, а зимой все снова треснет набухнет и обвалится. К следующей весне ничего от новой дороги уже не останется! Государственные деньги улетят в трубу! Один вопрос – с подрядной организацией при заключении договора прописывались гарантийные обязательства, или опять об этом забыли?»


Помнится, в апреле 2016 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании объяснил губернатору Виктору Назарову разницу между ровными дорогами Канады и нашими «сложными погодными условиями».

Похоже, федеральное руководство «вразумить» наше, местное, попросту не в силах.


Улица Пушкина до и после ремонта:

До


После


#Новости#Транспорт#Стройка#Общество#Авто
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