Дороги Омска до ремонта и после: попробуйте найти разницу

Омск в настоящее время местами похож на гигантскую парковку дорожных катков. На многих городских улицах проводится ремонт асфальтового покрытия. Власти спешно готовятся к 300-летию Омска.
Однако те улицы, которые уже дорожники (и муниципалитет), по-видимому, считают, отремонтированными, немногим отличаются от состояния, в котором они находились до дорогостоящего ремонта.
В частности, очевидцы фиксируют невысокое качество ремонта дорожного покрытия, проведенное на улице Пушкина. Там, где раньше были ямы с лужами, теперь – просевший новый асфальт и те же самые лужи.
Как пишут сами омичи:
«Как делали ремонт? Да просто срезали старый асфальт и уложили новый. Основу дороги, давно пришедшую в негодность, никто не трогал. Теперь в тех же самых местах асфальт уже просел и теперь дожди доконают его к осени, а зимой все снова треснет набухнет и обвалится. К следующей весне ничего от новой дороги уже не останется! Государственные деньги улетят в трубу! Один вопрос – с подрядной организацией при заключении договора прописывались гарантийные обязательства, или опять об этом забыли?»
Помнится, в апреле 2016 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании объяснил губернатору Виктору Назарову разницу между ровными дорогами Канады и нашими «сложными погодными условиями».
Похоже, федеральное руководство «вразумить» наше, местное, попросту не в силах.
Улица Пушкина до и после ремонта:
До
После