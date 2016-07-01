Дороги Омска до ремонта и после: попробуйте найти разницу

«Как делали ремонт? Да просто срезали старый асфальт и уложили новый. Основу дороги, давно пришедшую в негодность, никто не трогал. Теперь в тех же самых местах асфальт уже просел и теперь дожди доконают его к осени, а зимой все снова треснет набухнет и обвалится. К следующей весне ничего от новой дороги уже не останется! Государственные деньги улетят в трубу! Один вопрос – с подрядной организацией при заключении договора прописывались гарантийные обязательства, или опять об этом забыли?»