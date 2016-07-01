Бриллианты 69-го Каннского кинофестиваля

Кинофестиваль в Каннах авторитетный ресурс для тех, кто стремится впитывать непустое кино. Пальмовая ветвь на постере – знак качества для киноманов. В эту подборку, безусловно, не могли вместиться все шедевры, прошедшие отбор строгого жюри, но все «Фильмы 69-го Каннского кинофестиваля» – достойно вашего внимания.