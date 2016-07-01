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Бриллианты 69-го Каннского кинофестиваля

1 июля 2016, 19:10
Бриллианты 69-го Каннского кинофестиваля

Об этом будут говорить все… Самые яркие и резонансные фильмы 69-го Каннского кинофестиваля в Омске! Премьеры каждые две недели в только кинотеатре СЛАВА!

Кинофестиваль в Каннах авторитетный ресурс для тех, кто стремится впитывать непустое кино. Пальмовая ветвь на постере – знак качества для киноманов. В эту подборку, безусловно, не могли вместиться все шедевры, прошедшие отбор строгого жюри, но все «Фильмы 69-го Каннского кинофестиваля» – достойно вашего внимания.

Смотрите в июле:
— с 07.07 «В тихом омуте» 16+
— с 28.07 «Неоновый демон» 18+

А также в репертуаре август – сентябрь:
— «Я, Дэниель Блэйк» 18+
— с 01.09 «Красная Черепаха» 6+
— с 22.09 «Она» 18+
— c 25.08 «Служанка» 18+

Описание фильмов - slavakino.ru/iskushenie-kino


Подробная информация по телефону 90-44-44 и на slavakino.ru/iskushenie-kino


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