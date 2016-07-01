БКС – девятикратный победитель конкурса «Элита фондового рынка»

В минувшем году БКС оставалась крупнейшей компанией в России по брокерским оборотам и бессменно возглавляла ежемесячные рейтинги лидеров на фондовом, срочном и валютном рынках Московской биржи. Кроме того, ФГ «БКС» традиционно входит в число самых клиентских компаний на российском фондовом рынке — в 2015 году число клиентов компании превысило 130 тысяч.