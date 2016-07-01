БКС – девятикратный победитель конкурса «Элита фондового рынка»

Финансовая группа «БКС» победила в конкурсе «Элита фондового рынка» сразу в трех номинациях: «Компания срочного рынка», «Лучшая брокерская компания на валютном рынке» и «Лучшая брокерская компания для институциональных инвесторов».
Награды вручались за достижения, отмеченные в 2015 году. Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоялась 21 июня в Московском городском гольф-клубе.
В минувшем году БКС оставалась крупнейшей компанией в России по брокерским оборотам и бессменно возглавляла ежемесячные рейтинги лидеров на фондовом, срочном и валютном рынках Московской биржи. Кроме того, ФГ «БКС» традиционно входит в число самых клиентских компаний на российском фондовом рынке — в 2015 году число клиентов компании превысило 130 тысяч.
ФГ «БКС» празднует успех в конкурсе «Элита фондового рынка» уже в девятый раз. Ранее компания получала эту награду в 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010 и 2015 годах. В 2015 году БКС была признана жюри конкурса «Компанией года».
Конкурс «Элита фондового рынка» проводится Национальной ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР) с 2000 года. Это старейший и самый авторитетный конкурс в области фондового рынка. Номинантов на победу выдвигают профессиональные участники фондового рынка – члены НАУФОР, победителей определяет Национальное жюри.
*ООО «Компания БКС», лицензия №154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.
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