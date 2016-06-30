Угон двух Land Cruiser за 4 млн в Омске: машины нашли в Новосибирске

Накануне в Омске было возбуждено уголовное дело о краже автомобилей.
С разницей в несколько дней двое омичей заявили в полицию о краже автомобиля. «Land Cruiser Prado» был украден ночью на улице Химиков, сумма ущерба оценена владельцем в 1,6 миллионов рублей. Во втором случае на улице Туполева похитили «Land Cruiser 200», оцененный владельцем в 2,5 миллионов рублей.
Следствие установило, что автомобили, по приметам похожие на разыскиваемые, направились в сторону Новосибирска. Ориентировки с описанием угнанных иномарок оперативники немедленно направили в соседние регионы. Через некоторое время на одном из новосибирских СТО был обнаружен «Land Cruiser 200».
Два жителя Новосибирска, подозреваемые в краже машин, задержаны сотрудниками полиции по месту жительства. В настоящее время мужчины 32-х и 37-ми лет доставлены в Омск и заключены под стражу.
Рассматривается версия, что первую иномарку вскрыли с помощью специального устройства и спрятали на окраине Омска. «Land Cruiser 200» был похищен через пять дней, после чего обе иномарки перевезли в Новосибирск.
По сообщению пресс-службы УМВД России по Омской области, задержанные обвиняются в краже, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину. Мужчинам может грозить лишение свободы сроком до 10 лет.
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Фото в тексте: УМВД России по Омской области