Угон двух Land Cruiser за 4 млн в Омске: машины нашли в Новосибирске

С разницей в несколько дней двое омичей заявили в полицию о краже автомобиля. «Land Cruiser Prado» был украден ночью на улице Химиков, сумма ущерба оценена владельцем в 1,6 миллионов рублей. Во втором случае на улице Туполева похитили «Land Cruiser 200», оцененный владельцем в 2,5 миллионов рублей.