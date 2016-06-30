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Собчак ошарашила всех, опубликовав фото себя страшной в Instagram

30 июня 2016, 08:29
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Популярная российская телеведущая Ксения Собчак удивила своих подписчиков публикацией в Instagram, где сообщила, что считает себя страшной. Этим заявлением светская львица сопроводила опубликованный снимок из бассейна.

Ксения отметила, что большинство девушек в бассейне плывут ракурсами из рекламных роликов и с укладкой, но это не для нее, она предпочитает заниматься плаванием "по старинке".


Кроме того, популярная журналистка отметила, что на ней купальник из последней коллекции. Подписчики телеведущей оставляют под публикацией в большинстве своем позитивные комментарии, обращая внимание на тот факт, что телеведущая не боится предстать перед общественностью без макияжа и укладки, такой, какая она есть.


Фото: instagram.com/xenia_sobchak

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