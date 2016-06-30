Собчак ошарашила всех, опубликовав фото себя страшной в Instagram



Кроме того, популярная журналистка отметила, что на ней купальник из последней коллекции. Подписчики телеведущей оставляют под публикацией в большинстве своем позитивные комментарии, обращая внимание на тот факт, что телеведущая не боится предстать перед общественностью без макияжа и укладки, такой, какая она есть.