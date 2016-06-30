Собчак ошарашила всех, опубликовав фото себя страшной в Instagram

Популярная российская телеведущая Ксения Собчак удивила своих подписчиков публикацией в Instagram, где сообщила, что считает себя страшной. Этим заявлением светская львица сопроводила опубликованный снимок из бассейна.
Ксения отметила, что большинство девушек в бассейне плывут ракурсами из рекламных роликов и с укладкой, но это не для нее, она предпочитает заниматься плаванием "по старинке".
Кроме того, популярная журналистка отметила, что на ней купальник из последней коллекции. Подписчики телеведущей оставляют под публикацией в большинстве своем позитивные комментарии, обращая внимание на тот факт, что телеведущая не боится предстать перед общественностью без макияжа и укладки, такой, какая она есть.
Фото: instagram.com/xenia_sobchak