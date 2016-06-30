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Скандал на Балтфлоте: Шойгу уволил командование после проверки

30 июня 2016, 14:21
За «упущения» и «искажения».

Министром обороны РФ Сергеем Шойгу от исполнения служебных обязанностей отстранены начальник штаба Балтийского флота вице-адмирала Сергей Попов и командующий Балтфлотом вице-адмирал Виктор Кравчук. Решение было принято после инспекции, показавшей, что военные скрывали за ложными отчетами невыполнение своих обязанностей, сообщает «Интерфакс».

Выявлены серьезные упущения должностных лиц в области боевой подготовке, а также искажения реального состояние дел в докладах. В связи с этим министром обороны РФ они были отстранены, а также представлены к снятию с занимаемых должностей с последующим увольнение с военной службы.

Кроме того, Сергей Шойгу уже утвердил план устранения выявленных недостатков. Повторная проверка Балтфлота состоится в конце 2016 года.

Кроме того, согласно заявлению министра обороны РФ, в составе Балтфлота будет сформирован 11-й армейский корпус для повышения его боевого потенциала. Уже поставлены задачи по его техническому переоснащению.

Сегодня стало известно об увольнении еще 50 офицеров, командиров воинских бригад и частей, капитанов первого ранга, адмиралов Балтфлота, сообщает «Фонтанка».


Фото: иллюстрация

#Новости#Политика#Общество
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