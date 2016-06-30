Пробки в Омске: заторы по ключевым магистралям, скорость 10 км/ч

Сегодня, 30 июля, в Омске к 08:35, согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", ситуация на дорогах оценивается в три балла. Тем не менее, на некоторых центральных магистралях города образовались заторы.
В частности, из-за ДТП на улице Интернациональная образовалась пробка в сторону улицы Гагарина, скорость движения не превышает 10 километров в час. Аналогичная скорость движения наблюдается в пробке, образовавшейся на Комсомольском мосту от Дома Туриста до пересечения с улицей Лермонтова.
Пробка на улице Интернациональная становится более серьезной, согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки" к 08:45. Также затруднения в движении появились на улице Гагарина - от остановки Госпиталь до остановки Главпочтамт.
В дальнейшем ситуация может измениться, будьте внимательны на дорогах.
Фото в тексте: скриншот "Яндекс.Пробки"