Омичка сбита на скорости 93 км/час – умерла от травматического шока

Пресс-служба Прокуратуры Омской области сообщает о рассмотрении гражданского дела в суде по исковому требованию омича, дочь которого погибла в результате ДТП.
Из материалов дела: 26 сентября 2015 года водитель а/м «Лада», находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал со скоростью 93 км/час по проспекту Менделеева. На указанной дороге он выехал на встречную полосу, где сбил женщину. Затем виновник автоаварии скрылся с места происшествия.
Пострадавшая омичка получила телесные повреждения, у нее развился травматический шок, от которого наступила смерть.
В ходе рассмотрения уголовного дела по ч. 4 ст. 264 УК РФ сестра погибшей заявила о гражданском иске по возмещению морального вреда. С виновного взыскано 300 тысяч рублей.
Позднее в рамках дела был заявлен еще один иск о компенсации морального вреда, уже со стороны отца погибшей. На сумму полтора миллиона рублей.
Кировский суд иск рассмотрел и удовлетворил требования частично: ответчик должен выплатить 400 тысяч рублей.
С решением не согласились и ответчик, и истец. Были поданы апелляции. Принимая во внимание позицию прокурора, участвовавшего в судебном разбирательстве, судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда оставила решение Кировского районного суда г. Омска без изменений.
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