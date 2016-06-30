Омичка сбита на скорости 93 км/час – умерла от травматического шока

Из материалов дела: 26 сентября 2015 года водитель а/м «Лада», находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал со скоростью 93 км/час по проспекту Менделеева. На указанной дороге он выехал на встречную полосу, где сбил женщину. Затем виновник автоаварии скрылся с места происшествия.