Омичи заплатят крупные штрафы за посты в социальных сетях

За распространение экстремистских материалов и демонстрирование нацистской атрибутики к административной ответственности привлечены 15 жителей региона
УФСБ России по Омской области на постоянной основе проводится работа по выявлению и пресечению правонарушений в сфере противодействия экстремизму.
В первом полугодии 2016 года судами Омской области по административным делам, возбужденным органами прокуратуры по материалам УФСБ России по Омской области, к ответственности за распространение экстремистских материалов (ст.20.29 КоАП России) или публичное демонстрирование нацистской атрибутики (ст. 20.3 КоАП России) привлечено 15 жителей региона. Всем им назначены наказания в виде денежных штрафов. Судебные решения вступили в законную силу.
Так 5 февраля 2016 г. Первомайским районным судом г. Омска привлечен к административной ответственности студент Омского техникума высоких технологий и машиностроения Бушин В.А., который разместил в своем аккаунте в социальной сети ряд изображений с нацистской атрибутикой, символикой и подписями, оправдывающими фашистскую идеологию.
В январе 2016 года Центральным районным судом г. Омска привлечен к административной ответственности студент Омского государственного университета им. Ф.М.Достоевского Вдовиченко В.Д., который разместил в социальной сети видеозапись, созданную международной террористической организацией и включенную в Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России.
За распространение аналогичной видеозаписи в феврале 2016 года Кировским районным судом г. Омска привлечен к административной ответственности житель г. Омска Чубарев А.В.
В июне 2016 года за распространение аудиозаписи националистического характера, внесенной в Федеральный список экстремистских материалов, Ленинским районным судом г. Омска к административной ответственности привлечен житель г. Омска Козырев Д.А.
Кроме того, в мае 2016 г. на основании искового заявления прокуратуры Омской области решением Куйбышевского районного суда г. Омска заблокирован интернет-магазин по продаже экстремистской литературы и сувенирной продукции с нацистской атрибутикой, выявленный сотрудниками УФСБ России по Омской области.
Необходимо отметить, что значительная часть из привлеченных к административной ответственности лиц, является студентами различных колледжей, техникумов и вузов г. Омска. В ходе рассмотрения дел в судах вину в совершении административных правонарушений они признали полностью и раскаялись.
Работа в данном направлении продолжается.
Источник: пресс-служба УФСБ России по Омской области
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