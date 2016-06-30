Омичи заплатят крупные штрафы за посты в социальных сетях

В первом полугодии 2016 года судами Омской области по административным делам, возбужденным органами прокуратуры по материалам УФСБ России по Омской области, к ответственности за распространение экстремистских материалов (ст.20.29 КоАП России) или публичное демонстрирование нацистской атрибутики (ст. 20.3 КоАП России) привлечено 15 жителей региона. Всем им назначены наказания в виде денежных штрафов. Судебные решения вступили в законную силу.