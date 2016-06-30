Массовое ДТП в Омске: Тойота, Газель и автобус – один погибший, видео

Предварительно установлено, что водитель а/м Toyota Corolla, мужчина 1986 г.р., ехал по улице Демьяна Бедного в сторону улицы Гуртьева. В районе дома №114 его машина врезалась в ГАЗ-322132, который двигался в попутном направлении. Затем уже ГАЗ столкнулся с автобусом ПАЗ.