Массовое ДТП в Омске: Тойота, Газель и автобус – один погибший, видео

Информация о дорожно-транспортном происшествии в Ленинском округе поступила в дежурную часть полиции сегодня, 30 июня, около шести утра.
Предварительно установлено, что водитель а/м Toyota Corolla, мужчина 1986 г.р., ехал по улице Демьяна Бедного в сторону улицы Гуртьева. В районе дома №114 его машина врезалась в ГАЗ-322132, который двигался в попутном направлении. Затем уже ГАЗ столкнулся с автобусом ПАЗ.
Итог ДТП: водитель Toyota Corolla погиб на месте происшествия. Два пассажира «Газели» (женщины 1985 и 1961 гг.р.) попали в больницу. Ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД России по Омской области