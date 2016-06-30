Кудрин в Омске назвал 4 профессии, важнейшие для будущего России

Накануне в областной библиотеке им. Пушкина прошла встреча с экс-министром Алексеем Кудриным. Темой для обсуждения стало инновационное и экономическое развитие страны.
Среди своих многочисленных должностей Кудрин особо подчеркнул одну – декан факультета свободных искусств и наук СПбГУ. «Свободные» - значит, объединяют гуманитарные и точные науки. Этот факультет своего рода университет в университете, где студенты под руководством наставников могут выбирать индивидуальные программы.
- Первые курсы посвящены тому, чтобы сделать правильный выбор. В среднем, человек меняет место работы 8 раз за жизнь. Невозможно, сделать так, чтобы все студенты работали по профессии: используйте в новой работе уже полученные навыки.
Кудрин много говорит о междисциплинарности. Многие открытия создаются именно на стыке. Причем открытий такое количество, что нельзя заранее знать облика какой-либо отрасли даже через 20 лет. Кудрин советует:
- Чтобы приспособиться к меняющему миру, непрерывно учитесь. В Европе специалисты, вне зависимости от возраста и опыта, тратят часть отпуска на повышение квалификации. Быть в курсе новых финансовых достижений или изучить инновационные инженерные изобретения – в университет.
В России – достойное образование, утверждает Кудрин:
- В Сибири есть один университет (не буду его называть), который поставляет российскую военную промышленность, и до сих пор после окончания этого университета несколько выпускников уезжают в Силиконовую долину. Мы должны уделять российским вузам больше внимания, чтобы создавалась среда, где можно развить идею и потратить на нее хотя бы небольшие деньги.
Россия сильно зависит от нефти, но так было не всегда. В начале 80-х годов цена на российскую нефть была одной из самых высоких за всю историю. Тогда нефтяным драйвером была Америка. Американская промышленность удвоилась за 10 лет, и сейчас снизила темпы. Несколько лет назад драйвером стал Китай – и в 2013 году цена на нефть была на самом высоком уровне, – но он уже тоже закончил свой рост. Стране нужен не только нефтяной экспорт:
- Россия привыкла к большим объемам в нефтедолларах. Сейчас растут издержки, а нефтяные доходы уменьшаются. Выход – научиться производить такой же объем изделий, как и другие страны. Сделать экспорт не связанным с нефтью. Нужно соответствовать требованиям конкуренции: производить что-либо лучше, чем производит Apple.
Структурные проблемы в стране начались в 2013: экономический рост стал падать. И даже если цена на нефть вернется к 80-100, роста уже не будет. По словам Кудрина, это самый серьезный стимул к поиску там, где раньше не искали:
- Если говорить о профессиях, которые повлияют на экономику и промышленность в ближайшие годы, то это программисты, инженеры и математики и… дизайнеры. Не те, которые разрабатывают одежду, а в широком смысле: специалисты креативных индустрий, те, кто умеет соединять технологии в новый продукт, проводники технического прогресса человеку. В Apple, к примеру, 30-40% разработчиков и 60% дизайнеров. Айфон – уникальный товар, но, по сути – сборка из разных изобретений. Для создания таких продуктов объединяются профессионалы со всего мира. Например, Боинг 787 на треть спроектирован российскими специалистами. Пока они работали над ним днем на улице Тверской в Москве, у их коллег в Сиэтле была ночь, и наоборот. Такой пример международной кооперации резко ускоряет создание новых проектов. Без нее не создать лучший товар.
Кудрин утверждает, что стране нужны инновации. Россия уникальна по количеству новых открытий и инженерной мысли, но не умеет это коммерциализовать: нет таких компетенций.
Один из выводов Петербургского международного экономического форума – прогресса России в ближайшие годы не будет. Достаточно одного взгляда на статистику: в 2014 в мире на инновации был потрачен 1 триллион 600 млрд долларов. Больше всего в США, Китай – на втором месте. В России – 40 млрд. Надо учиться зарабатывать на наших технологиях. Возможности развития страны Алексей Кудрин видит в создании товара, уникального в мире:
- Сделать нечто новое из всех существующих технологий. Чтобы создать такой товар, нужно воспитывать молодежь в среде тысяч стартапов – университеты должны создавать «бульон» из новых идей и возможностей. В Бостоне в лаборатории Эм Ай Ти бизнес отбирает идеи студентов, поддерживает их и платит за них. Если из десяти поддержанных проектов два реализуются – это уже окупает затраты на остальные восемь. Мы хотим, чтобы в крупных городах, таких как Архангельск, Омск, была создана среда для молодежи. По сути, для этого немного нужно – несколько миллионов долларов на хорошую технику.
В России авторами уникальных продуктов, по словам экс-министра, могут стать нынешние 15-16-летние: именно их поколение играет в «Майнкрафт» и там обучается современным навыкам коммуникации. Компьютер для них – естественная среда.
- У нас в Омске, - добавил Кудрин, - высокое качество человеческого капитала. Омск – это своя культура. После объявления премии «Гражданская инициатива» мы убедились, что здесь большая активность НКО и гражданского общества.