Кудрин в Омске назвал 4 профессии, важнейшие для будущего России

- Если говорить о профессиях, которые повлияют на экономику и промышленность в ближайшие годы, то это программисты, инженеры и математики и… дизайнеры. Не те, которые разрабатывают одежду, а в широком смысле: специалисты креативных индустрий, те, кто умеет соединять технологии в новый продукт, проводники технического прогресса человеку. В Apple, к примеру, 30-40% разработчиков и 60% дизайнеров. Айфон – уникальный товар, но, по сути – сборка из разных изобретений. Для создания таких продуктов объединяются профессионалы со всего мира. Например, Боинг 787 на треть спроектирован российскими специалистами. Пока они работали над ним днем на улице Тверской в Москве, у их коллег в Сиэтле была ночь, и наоборот. Такой пример международной кооперации резко ускоряет создание новых проектов. Без нее не создать лучший товар.