Инопланетная база обнаружена на обратной стороне Луны

По мнению уфологов, обнаруженный на спутнике Земли объект был построен разумными существами, о чем свидетельствуют прямые линии и углы сооружения. Кроме того, один из исследователей предположил, что постройка сделана из керамического материала, поскольку она отражает свет. Ориентировочно размер объекта составляет 70-100 метров.



Специалисты NASA сложившуюся ситуацию решили не комментировать.