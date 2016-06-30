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Инопланетная база обнаружена на обратной стороне Луны

30 июня 2016, 16:33
Громкая находка.

Уфологам, изучившим новые снимки NASA, удалось обнаружить странные объекты на поверхности Луны.

Опубликованные американским космическим ведомством фотографии обратной стороны спутника Земли были сделаны зондом Lunar Reconnaissance Orbiter. Изучил фотографии NASA и нашел на них странные объекты уфолог Streetcap1, который периодически делится своими необычными находками в YouTube с общественностью. Странное сооружение белого цвета было замечено в лунном кратере Тихо, сообщает UFO Sightings Daily.



Своим открытием исследователь оперативно поделился с другими пользователями, снискав поддержку других энтузиастов, которые интересуются розыском следов инопланетной жизни в космосе.

По мнению уфологов, обнаруженный на спутнике Земли объект был построен разумными существами, о чем свидетельствуют прямые линии и углы сооружения. Кроме того, один из исследователей предположил, что постройка сделана из керамического материала, поскольку она отражает свет. Ориентировочно размер объекта составляет 70-100 метров.

Специалисты NASA сложившуюся ситуацию решили не комментировать.


Фото: ufosightingsdaily.com

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