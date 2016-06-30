Горячий open air в Омске - встреча на Пиратском острове

Ежегодный фестиваль сухих красок Холи SORRY MAMMA – ISLAND, крупнейшее мероприятие в городе Омске, собравшее более 2000 человек в 2015 году, стало лучшим оупен-эйром, по мнению редакции Geometria.ru. Музыкальный фестиваль с уникальной атмосферой, главная традиция которого – родом из Индии – обсыпать друг друга яркими красками Холи.
Впервые мероприятие состоялось в 2014 году и проводится ежегодно в третий раз. В число выступающих включены группы различной жанровой направленности – инди-рока, хип-хопа, электронной и поп-музыки. Ивент-лейбл SORRY MAMMA в очередной раз готов приятно удивлять, предлагая досуг в лучших мировых традициях танцев на открытом воздухе.
Инновационный подход. Впервые мы покидаем землю, чтобы совершить часовое путешествие на ISLAND – теплоходе, оснащенном звуковой аппаратурой, с участием диджеев. Отплытие: Речной вокзал (ост. «Яблонька»). Прибытие: пляж «Пиратский остров» (Граничная, 1а). Наш берег снова готов принять на своей территории несколько тысяч гостей со всего города и других регионов России.
Территория в 25 000 квадратных метров, самая большая сцена, рекордная мощность звучания и уникальное шоу – все это ждет гостей на грандиозном open-air от SORRY MAMMA. Вся территория фестиваля обеспечена развитой инфраструктурой: парковкой, бесплатным Wi-Fi, игровой зоной. Приятным дополнением станет зона отдыха для пикника, а также территория летних кафе.
Мероприятие начнется 30 июля в 15:00.
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