Горячий open air в Омске - встреча на Пиратском острове



Инновационный подход. Впервые мы покидаем землю, чтобы совершить часовое путешествие на ISLAND – теплоходе, оснащенном звуковой аппаратурой, с участием диджеев. Отплытие: Речной вокзал (ост. «Яблонька»). Прибытие: пляж «Пиратский остров» (Граничная, 1а). Наш берег снова готов принять на своей территории несколько тысяч гостей со всего города и других регионов России.