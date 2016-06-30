Форекс для ответственных людей

- Все финансовые рынки сопряжены с рисками, не только Форекс. К примеру, фондовый рынок – не менее рискованный, но при этом гораздо более сложный по содержанию, если так можно сказать. Для работы на нем человек должен учиться гораздо дольше и разбираться в деталях гораздо глубже, чем начинающий трейдер рынка Форекс. Банковский рынок, если говорить о вкладах-кредитах, с первого взгляда всем кажется предельно понятным, но и он также требует определенных знаний и внимательного изучения приобретаемого продукта. Это заблуждение, что открыть кредитную карту проще простого и клиенту ни о чем даже думать не надо. После открытия кредитной карты появляются обязательства перед банком, причем рассчитать сумму этих обязательств тоже нужно уметь. В связи с этим, выходя на рынок Форекс, нужно, во-первых, понимать, что это такое. На сегодняшний день в Интернете можно найти много информации о Форексе, что, безусловно, является хорошей возможностью для самостоятельного изучения предлагаемых торговых стратегий. Но есть и альтернативный вариант – пройти специальные курсы для начинающих трейдеров. Как правило, такой сервис есть у большинства компаний и он абсолютно бесплатен. Во-вторых, нужно всегда внимательно подписывать любые типы договоров, уточнять все детали по договорам, и только после этого ставить свою подпись на документе. В-третьих, нужно быть готовым к потерям, впрочем, так же как и к заработку. Ведь не редки случаи, когда начинающие трейдеры за день торговли зарабатывают сумму, превышающую их месячный оклад. Это довольно тяжелое психологическое испытание, я вам скажу. Ну и наконец, Форекс подходит исключительно тем, кто умеет брать на себя ответственность за принимаемые решения.