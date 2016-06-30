Еще 291 млн на омские дороги: власти покупают асфальтобетонный завод

В настоящее время объявлен аукцион на обновление техники дорожных предприятий Омска. Торги запланированы на июль, а к августу дорожники рассчитывают приступить к работе уже на новой технике. Учитывая большой объем запланированных ремонтно-восстановительных и строительных работ на дорогах, в дело пойдет весь технический арсенал предприятий.



В марте этого года из областного дорожного фонда на обновление техники было выделено более 161 млн. рублей. В результате распределения средств 26 предприятий области получили 31 единицу дорожного оборудования.