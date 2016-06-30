Еще 291 млн на омские дороги: власти покупают асфальтобетонный завод

Для строительства и восстановления сельских дорог власти планируют приобрести специализированную дорожную технику и оборудование на сумму более 291 млн рублей – всего 47 единиц. В перечне покупок числится исилькульский асфальтобетонный завод, оцененный в 60 млн рублей.
По сообщению пресс-службы Правительства Омской области, за счет средств областного дорожного фонда приобретут пять комбинированных катков, четыре автогрейдера, один КАМАЗ-тягач, четыре полуприцепа-тралла для перевозки дорожной техники, один бетонозаливщик и 23 установки для ямочного ремонта.
В настоящее время объявлен аукцион на обновление техники дорожных предприятий Омска. Торги запланированы на июль, а к августу дорожники рассчитывают приступить к работе уже на новой технике. Учитывая большой объем запланированных ремонтно-восстановительных и строительных работ на дорогах, в дело пойдет весь технический арсенал предприятий.
В марте этого года из областного дорожного фонда на обновление техники было выделено более 161 млн. рублей. В результате распределения средств 26 предприятий области получили 31 единицу дорожного оборудования.
По данным регионального Минстроя, за последние четыре года в Дорожное управление области направлено более 160 единиц техники, 78 из них – в этом году.