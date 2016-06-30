Для омичей построят 11 новых кинозалов

Для участия в программе поддержки переоборудования кинозалов, расположенных в населенных пунктах с численностью жителей менее 100 тысяч человек, поступило свыше 800 заявок из 693 поселений. Общая сумма выделенных средств составит почти 4 миллиарда рублей. Субсидия необходима на модернизацию и обеспечение цифровым оборудованием 155 кинозалов в 148 населенных пунктах.