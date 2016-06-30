Для омичей построят 11 новых кинозалов

Федеральный Фонд кино озвучил итоги второго конкурса по поддержке кинотеатров в городах с населением не более 100 тысяч человек.
Для участия в программе поддержки переоборудования кинозалов, расположенных в населенных пунктах с численностью жителей менее 100 тысяч человек, поступило свыше 800 заявок из 693 поселений. Общая сумма выделенных средств составит почти 4 миллиарда рублей. Субсидия необходима на модернизацию и обеспечение цифровым оборудованием 155 кинозалов в 148 населенных пунктах.
И это лишь первая ступень взаимодействия Правительства Омской области с Министерством культуры РФ по восстановлению сети кинозалов в районах региона. Федеральное ведомство выделит средства порядка 5 миллионов рублей на приобретение оборудования для кинотеатров, а область предоставит соответствующее для киносеанса помещение.
Стоит отметить, что по результатам конкурса максимальный перечень населенных пунктов предложил Омский регион. Таким образом, дотации на оборудование 11 кинозалов выделят следующим районным центрам: Горьковское, Калачинск, Колосовка, Кормиловка, Крутинка, Любинский, Называевск, Седельниково, Тюкалинск, Усть-Ишим, Шербакуль.
Единственное ограничение по получению субсидии – каждый второй показанный фильм должен быть российского производства.