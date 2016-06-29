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Зомби-апокалипсис в Омске: кладбищенский туман накрыл Левобережье

29 июня 2016, 12:11
Мистика какая-то…

Очередное наблюдение от очевидцев. На этот раз речь идет об утреннем тумане в районе микрорайона «Кристалл».

На странице instagram.com/akabkin/ опубликована фотография «зловещего тумана» с пояснением:

«По всему телу пробегает дрожь, когда видишь такое и ещё знаешь, что Омский Кристалл построен на бывшем мусульманском кладбище!»


Живое обсуждение «мертвого тумана» идет в настоящее время в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/dtpomskru). Пессимисты считают, что именно так выглядит начало зомби-апокалипсиса. Оптимисты, напротив, не видят в этом ничего зловещего – утренний туман и только. Другие участники дискуссии напоминают автору снимков, что не весь «Кристалл» стоит на кладбище. Лишь часть домов и «вон та березовая роща».

#Новости#Недвижимость#Главное#Город
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