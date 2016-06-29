Зомби-апокалипсис в Омске: кладбищенский туман накрыл Левобережье



Живое обсуждение «мертвого тумана» идет в настоящее время в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/dtpomskru). Пессимисты считают, что именно так выглядит начало зомби-апокалипсиса. Оптимисты, напротив, не видят в этом ничего зловещего – утренний туман и только. Другие участники дискуссии напоминают автору снимков, что не весь «Кристалл» стоит на кладбище. Лишь часть домов и «вон та березовая роща».

