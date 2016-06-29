Спасение утопающего водолазами на Иртыше у Зеленого острова

Показательные выступления Аварийно-спасательной службы Омской области пройдут 30 июня в парке культуры и отдыха «Зеленый остров». Начало мероприятия в 10:00.
На базе яхт-клуба гостям мероприятия, а в основном это будут омские школьники, находящиеся в лагерях с дневным пребыванием детей, покажут спасение утопающего водолазами с использованием плавсредств.
Кроме того, у здания по улице Затонской, 2 (в центре парка у стоянки) продемонстрируют эвакуацию пострадавшего с высоты, работу кинологов, ликвидацию чрезвычайной ситуации техногенного характера и эвакуацию пострадавшего при дорожно-транспортном происшествии.
Выступления приурочены к 22-летию со дня основания службы и будут сопровождаться митингом с вручением грамот лучшим сотрудникам.
«Гражданская служба спасателей помогает в решении сотен сложных ситуаций, — отмечает директор департамента общественной безопасности Алексей Сиренко. — Здесь работают самоотверженные, смелые и высокопрофессиональные люди, которые спасают жизни, принимают участие в ликвидации последствий ДТП, занимаются поиском пропавших людей, при необходимости работают на аварийных зданиях, эвакуируют людей из зоны подтопления. В преддверии очередного «дня рождения» мы желаем всем специалистам Аварийно-спасательной службы, чтобы в и жизни было как можно меньше «боевых» вызовов».
Справка: служба была создана 1 июля 1994 года для оказания помощи терпящим бедствие туристам и альпинистам и первоначально находилась в федеральном подчинении. С 2009 года действует в рамках бюджетного учреждения «Аварийно-спасательная служба Омской области». Ее функции значительно расширились.
Источник: admomsk.ru