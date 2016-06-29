Спасение утопающего водолазами на Иртыше у Зеленого острова

«Гражданская служба спасателей помогает в решении сотен сложных ситуаций, — отмечает директор департамента общественной безопасности Алексей Сиренко. — Здесь работают самоотверженные, смелые и высокопрофессиональные люди, которые спасают жизни, принимают участие в ликвидации последствий ДТП, занимаются поиском пропавших людей, при необходимости работают на аварийных зданиях, эвакуируют людей из зоны подтопления. В преддверии очередного «дня рождения» мы желаем всем специалистам Аварийно-спасательной службы, чтобы в и жизни было как можно меньше «боевых» вызовов».