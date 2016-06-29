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Сотни семей Омска получат бесплатно новое жилье по госпрограмме

29 июня 2016, 13:44
Решение проблемы аварийного и ветхого жилья.

500 омских семей в 2016 году бесплатно получат новое жилье, сообщает официальный портал администрации города Омска. Дома для них уже возведены.

В рамках своих полномочий Департамент жилищной политики Омска выполняет мероприятия по реализации государственных программ РФ. При этом, специалисты отдела отмечают положительную динамику в решении проблем аварийного и ветхого жилья.

Для 1600 семей нашего города в 2014-2015 гг. были построены комфортабельные квартиры. Около 900 семей уже стали новоселами в минувшем году. При этом, почти 300 ячеек общества получили жилье на год раньше планового срока.

В районе улиц Завертяева и Стороженко появился новый жилой микрорайон, оснащённый необходимой инфраструктурой: детскими площадками, парковками, межквартальными проездами.

Согласно решению, принятому мэром Омска, муниципалитет теперь самостоятельно выступает в качестве застройщика новых квартир. Это способствует организации оптимальной работы по строительству и ввода в эксплуатацию новых жилых домов.

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