Штормовое предупреждение: омичей призывают не выходить из дома

Согласно данным Областного Гидрометеоцентра, 29 июня в Омской области ожидаются шквалистое усиление ветра до 19-24 метров в секунду, грозы, ливневые дожди, возможен град.
В связи с этим администрация города просит омичей скорректировать имеющиеся планы: отложить дальние ночные поездки, при парковке автомобилей вблизи рекламных щитов, старых деревьев и ветхих строений быть внимательными.
Кроме того, о грозящих перерасти в ЧС непредвиденных ситуациях необходимо сообщать в единую дежурно-диспетчерскую службу города Омска по телефону: 78-78-78.
В текущем месяце штормовое предупреждение объявляется уже не первый раз. Стоит напомнить, что
Резкое похолодание, ливень, ветер и град достались лишь центру города. Во многих районах города не было даже дождя.
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