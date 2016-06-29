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Штормовое предупреждение: омичей призывают не выходить из дома

29 июня 2016, 07:24
Ураганный ветер, ливень, град...

Согласно данным Областного Гидрометеоцентра, 29 июня в Омской области ожидаются шквалистое усиление ветра до 19-24 метров в секунду, грозы, ливневые дожди, возможен град.

В связи с этим администрация города просит омичей скорректировать имеющиеся планы: отложить дальние ночные поездки, при парковке автомобилей вблизи рекламных щитов, старых деревьев и ветхих строений быть внимательными.

Кроме того, о грозящих перерасти в ЧС непредвиденных ситуациях необходимо сообщать в единую дежурно-диспетчерскую службу города Омска по телефону: 78-78-78.

В текущем месяце штормовое предупреждение объявляется уже не первый раз. Стоит напомнить, что ледяной шторм обрушился на Омск 17 июня.



Резкое похолодание, ливень, ветер и град достались лишь центру города. Во многих районах города не было даже дождя.

Фото: иллюстрация

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