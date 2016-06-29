Ресторан с круассанами, кофе и оральным сексом - всё в меню 18+

Европейские рестораторы сходят с ума в поисках новых креативных идея для развития бизнеса. Компания Facegirl планирует к концу 2016 года открыть в Женеве кафе под названием Fellatio, где в основном меню наряду с кофе и круассаном посетителям будет предлагаться необычное для общественного питания услуга – оральный секс.
Стоимость услуги составит 60 швейцарский франков (примерно $50), при этом клиенту обязательно придется заплатить 5 франков за чашку кофе, сообщает британское издание The Mirror.
Неделей ранее в интервью швейцарскому изданию Le Matin представитель компании Facegirl Брэдли Шаве заявил, что приходящим в ресторан Fellatio клиентам будет предоставлен iPad с меню, с помощью которого посетители смогут выбирать девушек для оказания интимной услуги. Он также добавил: «Пять-десять минут, и все кончено».
Кроме того, менеджер отметил, что подобная идея не является новой, похожие заведения существуют в Таиланде. Стоит отметить, что в Швейцарии проституция узаконена.
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