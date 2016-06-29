Ресторан с круассанами, кофе и оральным сексом - всё в меню 18+

Европейские рестораторы сходят с ума в поисках новых креативных идея для развития бизнеса. Компания Facegirl планирует к концу 2016 года открыть в Женеве кафе под названием Fellatio, где в основном меню наряду с кофе и круассаном посетителям будет предлагаться необычное для общественного питания услуга – оральный секс.



Стоимость услуги составит 60 швейцарский франков (примерно $50), при этом клиенту обязательно придется заплатить 5 франков за чашку кофе, сообщает британское издание The Mirror.