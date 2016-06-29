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Ресторан с круассанами, кофе и оральным сексом - всё в меню 18+

29 июня 2016, 16:20
Европа сходит с ума.

Европейские рестораторы сходят с ума в поисках новых креативных идея для развития бизнеса. Компания Facegirl планирует к концу 2016 года открыть в Женеве кафе под названием Fellatio, где в основном меню наряду с кофе и круассаном посетителям будет предлагаться необычное для общественного питания услуга – оральный секс.

Стоимость услуги составит 60 швейцарский франков (примерно $50), при этом клиенту обязательно придется заплатить 5 франков за чашку кофе, сообщает британское издание The Mirror.

Неделей ранее в интервью швейцарскому изданию Le Matin представитель компании Facegirl Брэдли Шаве заявил, что приходящим в ресторан Fellatio клиентам будет предоставлен iPad с меню, с помощью которого посетители смогут выбирать девушек для оказания интимной услуги. Он также добавил: «Пять-десять минут, и все кончено».

Кроме того, менеджер отметил, что подобная идея не является новой, похожие заведения существуют в Таиланде. Стоит отметить, что в Швейцарии проституция узаконена.

В последнее время европейские рестораторы увлеклись трендом сексуальности в развитии бизнеса. В начале нынешнего месяца в Лондоне открылся ресторан The Bunyadi, посетить который можно лишь обнажившись. Стоит отметить, что данное направление пользуется большой популярностью, ко дню открытия на сайте заведения накопилось 40 тысяч предзаказов.


Фото: иллюстрация

#Новости#Туризм#Бизнес#Общество
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