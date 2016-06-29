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Ребенок утонул на омском водоёме: 2-летний малыш был один

29 июня 2016, 14:08
Возбуждено уголовное дело.

Следственными органами Омской области возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка по статье «причинение смерти по неосторожности».

Предварительно: 28 июня 2016 года, в вечернее время, на окраине села Ксеньевка Исилькульского района, в водоёме утонул двухлетний ребенок.

Малыш вышел со двора один. Водоём находился неподалеку.

Следствие выясняет, как мальчик, возраст которого был 2 года и 8 месяцев, оказался на берегу один, без сопровождения взрослых. Ведется расследование.


По материалам пресс-службы Следственного управления СК РФ по Омской области
Фото: иллюстрация

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