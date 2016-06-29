Пять 10-этажных домов с квартирами под ключ подготовила мэрия омичам

Для переселения граждан из аварийного жилищного фонда построены еще пять десятиэтажных жилых домов в районе улицы Завертяева в Центральном округе.
Департамент жилищной политики администрации города продолжает реализацию региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с опережением плановых сроков.
Уже 752 человека из 268 аварийных жилых помещений были переселены ранее заявленных сроков. Ко дню города в рамках реализации третьего этапа программы также с опережением плановых сроков планируется переселить еще 500 семей в построенные многоквартирные дома в районе ул. Завертяева.
Объем финансирования третьего этапа Программы по муниципальному образованию город Омск составляет 859 430 195,5 рублей, в том числе 261 940 008,39 рублей – средства бюджета мэрии.
Евгения Скворцова, начальник отдела переселения граждан из аварийного жилищного фонда, отмечает: «В указанные дома планируется переселить 250 семей, подлежащих расселению по третьему этапу Программы, и дополнительно 250 семей, проживающих в аварийных домах, включенных в уже четвертый этап. Таким образом, в 5 многоквартирных домов будут переселены 1317 человек из 500 квартир, общей площадью 16 313,3 кв.м».
В настоящее время 5 многоквартирных домов прошли итоговую проверку Главного Управления Государственного строительного надзора и Государственной экспертизы Омской области и со дня на день ожидается заключение о соответствии построенных домов всем строительным нормам и правилам.
После получения указанного заключения и ввода домов в эксплуатацию департамент жилищной политики администрации города готов приступить к проведению процедуры жеребьевки новых квартир. Таким образом, уже совсем скоро граждане смогут получить ключи от долгожданных квартир. Все квартиры будут сданы «под ключ».
Источник: admomsk.ru