Пять 10-этажных домов с квартирами под ключ подготовила мэрия омичам

Евгения Скворцова, начальник отдела переселения граждан из аварийного жилищного фонда, отмечает: «В указанные дома планируется переселить 250 семей, подлежащих расселению по третьему этапу Программы, и дополнительно 250 семей, проживающих в аварийных домах, включенных в уже четвертый этап. Таким образом, в 5 многоквартирных домов будут переселены 1317 человек из 500 квартир, общей площадью 16 313,3 кв.м».