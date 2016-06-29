Путин и Эрдоган решили возобновить турпоток между Россией и Турцией

Россией снимаются ограничения, ранее введенные в отношении Турции, на туризм. Об этом в ходе телефонной беседы договорились президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает
По окончанию беседы с турецким лидером Владимир Путин сообщил кабмину, что решено приступить к процессу нормализации отношений с Турцией. Главы обеих стран обратили особое внимание на необходимость сотрудничества в борьбе с терроризмом.
Кроме того, президент РФ выразил надежду, что судебное разбирательство в отношении обвиняемого в гибели российского летчика гражданина Турции будет объективным.
Также Путин и Эрдоган в ходе своей телефонной беседы условились о проведении в ближайшей перспективе личной встречи, сообщает информационное агентство со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Также отмечается, что 1 июля 2016 года в ходе заседания СМИД Организации Черноморского экономического сотрудничества в Сочи встретятся министры иностранных дел двух стран для обсуждения темы сирийского урегулирования и вопросов дальнейшего развития связей России и Турции.
Фото: kremlin.ru