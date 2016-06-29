Путин и Эрдоган решили возобновить турпоток между Россией и Турцией

Россией снимаются ограничения, ранее введенные в отношении Турции, на туризм. Об этом в ходе телефонной беседы договорились президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает ТАСС .



По окончанию беседы с турецким лидером Владимир Путин сообщил кабмину, что решено приступить к процессу нормализации отношений с Турцией. Главы обеих стран обратили особое внимание на необходимость сотрудничества в борьбе с терроризмом.