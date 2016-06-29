Популярная певица шокировала всех своим голым снимком в Instagram 18+

Популярная певица Ферги (Fergie) в последние годы редко радовала своих поклонников новинками. Тем не менее, грядущий сольный альбом участницы группы Black Eyed Peace, воссоединившейся в апреле нынешнего года, обещает быть действительно интересным.
Певица опубликовала на своей странице в Instagram откровенную обложку с вызывающим заголовком. Очевидно, что теперь 41-летняя исполнительница приняла решение позиционировать себя не только как отчаянную девушку, но и как сексуальную даму.
В настоящее время полным ходом идет подготовка к презентации новой сольной работы Ферги. По предположениям западных изданий новый альбом может получить название Double Dutchess. Двумя неделями ранее исполнительницей была представлено первое арт-видео на композицию Hungry, менее суток назад - второе.
Дебютный альбом Ферги под названием The Dutchess вышел в свет 10 лет назад, в 2006 году. Пластинка получилась коммерчески успешной для певицы, разойдясь тиражом в 6 миллионов экземпляров и получив в США четырежды статус "платиновой".
Фото: instagram.com/fergie