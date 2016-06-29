Омское метро на новой купюре в 2000 рублей

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина объявила о начале конкурса, по итогам которого будут выбраны символы для новых купюр номиналом 200 и 2000 рублей.
Конкуренция за место на банкноте серьезная: в стране 85 регионов и более 1100 городов – каждый с уникальной историей и символами. Символом может стать значимый городской объект: театр, музей, крепостная стена, собор, мост, памятник или скульптура, растения и животные… Даже станция метрополитена.
У Омска есть все шансы попасть на новую банкноту. Для того, чтобы город и символ стали участниками конкурса и появились на его интерактивной карте, они должны набрать более 5 000 голосов. За лидерами голосования можно следить на сайте: по словам организаторов, счетчик будет обновляться каждые вторник и пятницу.
Чтобы привлечь к голосованию как можно больше россиян, создана сложная система отбора. Выбирать символы для купюр россияне будут в три этапа. По итогам первого этапа появится список городов, претендующих быть изображенными на купюре. Предложить свои варианты можно на сайте Твоя-Россия.рф до конца июля этого года. В августе, во втором этапе отбора фонд «Общественное мнение» проведет опрос населения по всей стране, чтобы определить десятку самых популярных городов и 20 связанных с ними символов. Этот этап призван уравнять возможности больших и малых городов оказаться на новых банкнотах.
На последнем, сентябрьском, этапе будут выбраны два города-победителя. Решение, какой именно город-победитель будет изображен на банкноте в 200 рублей, а какой на 2000-ной, примет Совет директоров Банка России.
Напомним, что предложить свои варианты городов и символов может каждый желающий. Голосование продлится три месяца, а окончательные итоги конкурса станут известны в октябре. Выпуск новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей ожидается в 2017 году.