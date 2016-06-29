Омское метро на новой купюре в 2000 рублей

Чтобы привлечь к голосованию как можно больше россиян, создана сложная система отбора. Выбирать символы для купюр россияне будут в три этапа. По итогам первого этапа появится список городов, претендующих быть изображенными на купюре. Предложить свои варианты можно на сайте Твоя-Россия.рф до конца июля этого года. В августе, во втором этапе отбора фонд «Общественное мнение» проведет опрос населения по всей стране, чтобы определить десятку самых популярных городов и 20 связанных с ними символов. Этот этап призван уравнять возможности больших и малых городов оказаться на новых банкнотах.