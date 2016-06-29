Минфин урежет бюджет, сократив траты на соцподдержку и доступное жилье

Направленные на развитие физкультуры и спорта госпрограммы могут урезать более чем вдвое, в аналогичной пропорции может сократиться финансирование социально-экономического развития Крыма – с 149,3 миллиарда рублей в 2016 году до 65,98 миллиарда в 2019 году.