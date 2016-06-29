Минфин урежет бюджет, сократив траты на соцподдержку и доступное жилье

Минфин предложил расходы бюджета РФ зафиксировать на уровне 15,78 триллиона рублей с 2017 по 2019 год. Таким образом, по большинству госпрограмм расходы в номинальном выражении будут сокращены, сообщает издание «
В сложившейся ситуации вышеуказанный уровень расходов является наиболее безрисковым, сообщил изданию представитель Минфина. Стоит отметить, что объем уточненных расходов на 2016 год составляет 16,25 триллиона рублей.
Таким образом, расходы федерального бюджета за три года в реальном выражении сократятся на 20% в сравнении с 2016 годом, а многие расходы на госпрограммы (обеспечения доступным жильем, социальной поддержки граждан, развития здравоохранения и т.д.) снизятся и в номинальном выражении.
Согласно имеющемуся в распоряжении издания документу, из 42 госпрограмм расходы в номинальном выражении сократятся сразу по 36.
Направленные на развитие физкультуры и спорта госпрограммы могут урезать более чем вдвое, в аналогичной пропорции может сократиться финансирование социально-экономического развития Крыма – с 149,3 миллиарда рублей в 2016 году до 65,98 миллиарда в 2019 году.
Номинальные расходы в части бюджета, которая не касается госпрограмм, увеличиваются лишь в области развития пенсионной системы – с 3,35 триллиона рублей в 2017 до 3,67 триллиона в 2019.
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