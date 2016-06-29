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Катер с пассажирами на скорости врезался в причал: водитель погиб

29 июня 2016, 13:15
Пассажиры судна госпитализированы.

ЧП на воде произошло под Новосибирском – в Бердске. Прогулочный катер Odissey-Open на скорости врезался в причал минувшей ночью. Подробности сообщает сайт «Курьер.Среда.Бердск».

Трагедия произошла в ночь с 28 на 29 июня 2016 года. Катер в полнейшей темноте на скорости врезался в бетонный пирс. Водитель судна погиб на месте. Двоих пассажиров от удара выбросило за борт.

Сообщается, что причал не был освещен. Крики пострадавших услышали местные жители. Они же вызвали спасателей и полицию. Есть также информация, что мужчина, находившийся за штурвалом катера, не имел прав. «Odissey-Open» принадлежит одному из пассажиров.

Катер гнал по воде «с бешенной скоростью». Об этом говорят очевидцы. Все, кто находился на судне, были нетрезвыми. Погибший – 33-летний житель Новосибирска. Женщина-пассажирка (36 лет) после крушения находится в шоковом состоянии. Еще один пассажир, ему 50 лет, получил легкие травмы, но от госпитализации отказался.

Бетонный пирс, возле которого произошло крушение, принадлежит частному лицу. Ночью причал не освещен, конструкция находится в аварийном состоянии.

По факту случившегося новосибирские следственные органы проводят доследственную проверку.



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