Катер с пассажирами на скорости врезался в причал: водитель погиб

Катер гнал по воде «с бешенной скоростью». Об этом говорят очевидцы. Все, кто находился на судне, были нетрезвыми. Погибший – 33-летний житель Новосибирска. Женщина-пассажирка (36 лет) после крушения находится в шоковом состоянии. Еще один пассажир, ему 50 лет, получил легкие травмы, но от госпитализации отказался.