Эсминец США пошел на опасное сближение с боевым кораблем ВМФ РФ, видео

Эсминец США Gravely опасно сблизился в восточной части Средиземного моря с российским сторожевым кораблем «Ярослав Мудрый» 17 июня, нарушив тем самым двусторонние договоренности и международные правила, сообщает «
Американская сторона, в свою очередь, обвиняет экипаж корабля «Ярослав Мудрый» в «непрофессиональных и небезопасных» маневрах в непосредственной близости от американского судна в Средиземном море.
Анонимный источник в Пентагоне сообщил, что российское боевое судно класса «Неустрашимый» прошло в 315 ярдах (приблизительно 300 метров) от эсминца США Gravely, а также на расстоянии пяти морских миль, что эквивалентно 9 километрам, от американского авианосца Harry S. Truman.
Ранее касательно данного инцидента высказалось Минобороны РФ, отметив, что оснащенный управляемым ракетным вооружением эсминец США Gravely совершил недопустимое сближение с российским кораблем – до 60-70 метров по левому борту, пересекая курс движения судна «Ярослав Мудрый» на опасной дистанции в 180 метров.
В российском министерстве сообщили, что такого рода действия является грубым нарушением международных правил, а главное – нарушением российско-американского соглашения от 1972 года «О предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним».
Ранее, RT была опубликована видеозапись небезопасного сближение американского корабля со сторожевиком нашей страны. Эсминец пересек курс "Ярослава Мудрого" на недопустимо близкой дистанции. При этом курс российского корабля был постоянным, скорость его не нарушалась, более того, никакой угрозы по отношению к кораблю США судно РФ не несло.
Фото: скриншот из видео на YouTube