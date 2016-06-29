Эсминец США пошел на опасное сближение с боевым кораблем ВМФ РФ, видео

Ранее, RT была опубликована видеозапись небезопасного сближение американского корабля со сторожевиком нашей страны. Эсминец пересек курс "Ярослава Мудрого" на недопустимо близкой дистанции. При этом курс российского корабля был постоянным, скорость его не нарушалась, более того, никакой угрозы по отношению к кораблю США судно РФ не несло.