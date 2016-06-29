Экс-министр Кудрин о дорогах Омска: умная машина объедет Лукашевича

Сегодня на открытой встрече, прошедшей в Омске в конференц-зале областной библиотеки им. Пушкина, с омичами экс-министр экономики поделился прогнозами развития страны и мира. По словам Кудрина, в ближайшие 20-30 лет ряд отраслей существенно поменяют облик.
На Всемирном экономическом форуме в Давосе, посвященном четвертой промышленной революции, в оценках убывающих перспектив нефтяной и газовой отрасли в мире соревновались многие. Там же экс-министр экономики Алексей Кудрин отметил, что падение цены на нефть открыло нам новую реальность – экономическую и социальную.
- Сейчас в России в среднем 350 тысяч человек в год погибают в ДТП. Это масштаб небольшого города. А через 10 лет часть машин на наших дорогах останется без водителей – появятся беспилотники. Аварийность сократится многократно: машина – непьющая, субъективного выбора сделать не может, ее навигация просчитана настолько, что невозможно представить себе столкновение двух беспилотников.
У участников встречи возникло ощущение разрыва между креативными практиками, о которых говорил Кудрин, и текущим состоянием городской инфраструктуры. Представить беспилотник на омской дороге удалось не всем:
- Провезите спикера по улице Лукашевича в Омске!
На что Кудрин ответил со 100% уверенностью, что и здесь через 10 лет будут машины беспилотники. Умная машина объедет улицу…Лукашенко (Кудрин оговорился, – прим.).
Также Алексей Кудрин предполагает, что в течение 20-30 лет развития инфраструктуры солнечная энергия потеснит нефть и сможет обеспечить энергией весь мир:
- Я слышу о том, что каждый год запускаются целые микрорайоны городов, целые крупные промышленные объекты, которые работают на солнечной энергии. Многие обещают этой отрасли долгое развитие: это требует инвестиций, работы профессионалов это другая инфраструктура. В общем, «все будет разворачиваться медленно». На самом деле, скорость распространения выше, чем все ожидают. Да, за 20 лет потребление нефти вырастет на 20%, но доля альтернативной энергии будет увеличиваться дальше.
Сейчас электромобили не так популярны, но в перспективе займут рынок. Средний автомобиль на бензине живет 12 лет: он покупается, продается и перепродается – пока не заканчивает жизнь. Когда-то телефоны были вытеснены смартфонами, просто потому что они открывали новый образ жизни. С автомобилями будет похожая ситуация.
- Например, Тесла, которые стоят 85 тысяч долларов. Ну кто купит? А проходит немного времени, и уже объявлена новая цена – 35 тысяч. Разница есть.
По словам Кудрина, мир меняется быстрее, чем мы хотим. Меняться с ним можно через непрерывное образование. Например, в Европе нормальна ситуация, когда специалист, вне зависимости от возраста и опыта, часть отпуска тратит на повышение квалификации. Нужно узнать о текущих достижениях финансовой сферы или разобраться в новом инженерном изобретении – в университет.