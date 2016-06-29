Экс-министр Кудрин о дорогах Омска: умная машина объедет Лукашевича

- Сейчас в России в среднем 350 тысяч человек в год погибают в ДТП. Это масштаб небольшого города. А через 10 лет часть машин на наших дорогах останется без водителей – появятся беспилотники. Аварийность сократится многократно: машина – непьющая, субъективного выбора сделать не может, ее навигация просчитана настолько, что невозможно представить себе столкновение двух беспилотников.



У участников встречи возникло ощущение разрыва между креативными практиками, о которых говорил Кудрин, и текущим состоянием городской инфраструктуры. Представить беспилотник на омской дороге удалось не всем:

- Провезите спикера по улице Лукашевича в Омске!

На что Кудрин ответил со 100% уверенностью, что и здесь через 10 лет будут машины беспилотники. Умная машина объедет улицу…Лукашенко (Кудрин оговорился, – прим.).