ДТП в Омске: столкновение трех автомобилей, пострадал ребенок

Накануне в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение об аварии, произошедшей на пересечении улиц 7-й Северной и Герцена.
Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что водитель Toyota Corolla направлялся со стороны улицы 5-я Северная по улице Герцена с левым поворотом на 7-ю Северную. 47-летний мужчина допустил столкновение с двигавшейся в сторону Орджоникидзе со стороны улицы Красный Пахарь по улице 7-я Северная Toyota Vitz, которая после полученного удара столкнулась с автомобилем ГАЗ, ехавшим в попутном направлении.
В результате случившейся аварии в медицинское учреждение была доставлена 5-летняя девочка. Отмечается, что на момент аварии ребенок находился в детском удерживающем устройстве.
Причины и обстоятельства аварии будут установлены в ходе дальнейшей проверки.
По материалам пресс-службы УМВД РФ по Омской области
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