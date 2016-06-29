ДТП в Омске: столкновение трех автомобилей, пострадал ребенок

Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что водитель Toyota Corolla направлялся со стороны улицы 5-я Северная по улице Герцена с левым поворотом на 7-ю Северную. 47-летний мужчина допустил столкновение с двигавшейся в сторону Орджоникидзе со стороны улицы Красный Пахарь по улице 7-я Северная Toyota Vitz, которая после полученного удара столкнулась с автомобилем ГАЗ, ехавшим в попутном направлении.