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Девушка погибла в ванне – рядом обнаружили обгоревший смартфон

29 июня 2016, 17:42
Смертельное селфи.

Прием ванны вместе со смартфоном закончился трагедией для 15-летней школьницы из Москвы. 28 июня девочка скончалась от удара током. Правоохранительные органы столицы выясняют обстоятельства ее гибели.

Как сообщает NewVZ.ru, девятиклассница была найдена матерью без признаков жизни. На плече подростка, лежавшего в ванне, был обнаружен след от удара током, а рядом находился обгоревший телефон. По предварительным данным, девушка заряжала свой смартфон принимая ванну, попутно делая «сэлфи» Вероятно, удлинитель упал в воду и нанес девушке удар электричеством.

Случай с московской школьницей далеко не единственный. Так, жительницу Китая убило током, когда она взяла подключённый к сети iPhone 5 мокрыми руками. В большинстве случаев производители смартфонов не берут на себя ответственность за подобного рода трагедии, упоминая в инструкции к телефону о необходимости соблюдения техники безопасности.


Фото: иллюстрация

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