Девушка погибла в ванне – рядом обнаружили обгоревший смартфон

Случай с московской школьницей далеко не единственный. Так, жительницу Китая убило током, когда она взяла подключённый к сети iPhone 5 мокрыми руками. В большинстве случаев производители смартфонов не берут на себя ответственность за подобного рода трагедии, упоминая в инструкции к телефону о необходимости соблюдения техники безопасности.