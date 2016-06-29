Алексей Кудрин в Омске расскажет, что происходит в России



По мысли экс-министра, наука и образование могут спасти российскую экономику. Построенная на инновациях и креативной индустрии, такая экономика не зависит от природных ресурсов и географии страны. На смену огромным заводам должны прийти профессионалы со смелыми идеями. Креативный сектор притягивает молодых специалистов, формирует городскую среду – комфортную для жизни – и открывает перспективы международного сотрудничества.