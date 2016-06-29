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Алексей Кудрин в Омске расскажет, что происходит в России

29 июня 2016, 10:26
Встреча с экс-министром.

Сегодня в 13:00 в областной библиотеке им. А.С. Пушкина пройдет встреча с Алексеем Кудриным, экс-министром финансов РФ. В рамках модерируемого интервью Кудрин ответит на вопросы омичей.


Наиболее вероятная тема интервью – человеческий капитал и креативные индустрии. Именно сфера образования в последнее время становится предметом инвестиций экс-министра.


По мысли экс-министра, наука и образование могут спасти российскую экономику. Построенная на инновациях и креативной индустрии, такая экономика не зависит от природных ресурсов и географии страны. На смену огромным заводам должны прийти профессионалы со смелыми идеями. Креативный сектор притягивает молодых специалистов, формирует городскую среду – комфортную для жизни – и открывает перспективы международного сотрудничества.


Также в числе заявленных тезисов встречи – ситуация в мировой и российской экономике, возможности интеграции, развитие человеческого и креативного капитала в регионах.


Встреча проводится в рамках программы «Креативные практики». В Омске проект проходит по инициативе губернатора Виктора Назарова.


В Омск Алексей Кудрин приехал, чтобы подвести итоги премии «Гражданская инициатива» и наградить лауреатов – омских активистов. Премия начнется 29 июня в 19:00 в Драматическом театре.

Источник фотографии: akudrin.ru

#Новости#Город#Бизнес#Общество
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