Алексей Кудрин в Омске расскажет, что происходит в России

Сегодня в 13:00 в областной библиотеке им. А.С. Пушкина пройдет встреча с Алексеем Кудриным, экс-министром финансов РФ. В рамках модерируемого интервью Кудрин ответит на вопросы омичей.
Наиболее вероятная тема интервью – человеческий капитал и креативные индустрии. Именно сфера образования в последнее время становится предметом инвестиций экс-министра.
По мысли экс-министра, наука и образование могут спасти российскую экономику. Построенная на инновациях и креативной индустрии, такая экономика не зависит от природных ресурсов и географии страны. На смену огромным заводам должны прийти профессионалы со смелыми идеями. Креативный сектор притягивает молодых специалистов, формирует городскую среду – комфортную для жизни – и открывает перспективы международного сотрудничества.
Также в числе заявленных тезисов встречи – ситуация в мировой и российской экономике, возможности интеграции, развитие человеческого и креативного капитала в регионах.
Встреча проводится в рамках программы «Креативные практики». В Омске проект проходит по инициативе губернатора Виктора Назарова.
В Омск Алексей Кудрин приехал, чтобы подвести итоги премии «Гражданская инициатива» и наградить лауреатов – омских активистов. Премия начнется 29 июня в 19:00 в Драматическом театре.
Источник фотографии: akudrin.ru