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29 июня в Омске: укладка асфальта – какие улицы объезжать стороной

29 июня 2016, 09:51
Советский, Центральный, Октябрьский округа.

В связи проводимым в Омске ремонтом дорог, сегодня 29 июня, возможны затруднения в движении транспорта на ряде улиц.

- До 24:00 на Красноярском тракте — укладка верхнего слоя асфальтобетона;

- На улице Б. Хмельницкого — фрезерование на участке от ул. Кирова до ул. Масленникова;

- На перекрестке улиц Химиков – Королева – 22-го Апреля — фрезерование и укладка выравнивающего слоя асфальтобетона;

- До 23:00 часов на улице Маяковского — укладка выравнивающего слоя асфальтобетона на участке от улицы Куйбышева до улицы Б. Хмельницкого.


Источник: admomsk.ru



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