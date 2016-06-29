29 июня в Омске: укладка асфальта – какие улицы объезжать стороной

В связи проводимым в Омске ремонтом дорог, сегодня 29 июня, возможны затруднения в движении транспорта на ряде улиц.
- До 24:00 на Красноярском тракте — укладка верхнего слоя асфальтобетона;
- На улице Б. Хмельницкого — фрезерование на участке от ул. Кирова до ул. Масленникова;
- На перекрестке улиц Химиков – Королева – 22-го Апреля — фрезерование и укладка выравнивающего слоя асфальтобетона;
- До 23:00 часов на улице Маяковского — укладка выравнивающего слоя асфальтобетона на участке от улицы Куйбышева до улицы Б. Хмельницкого.
Источник: admomsk.ru