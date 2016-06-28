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Звезда сериала Интерны избит в центре Москвы: травма головы, переломы

28 июня 2016, 10:02
Нападение у ночного клуба.

Как сообщает «Говорит Москва», нападение на известного актера, героя сериала «Интерны», Александра Ляпина, произошло на Грузинском валу в центре столицы.

Актер с подругой выходили из ночного клуба. Как раз в этот момент на них и произошло нападение. Семеро неизвестных накинулись на молодую пару, причинив им разного рода травмы. Сообщается, что у Ляпина сотрясение мозга и сломан нос. Девушка, пострадавшая вместе с актером, уже написала заявление в полицию. Ведется расследование.

Александр Ляпин стал широко известен после участия в сериале «Интерны», где он играет одну из главных ролей – врача-интерна Алексея Мальцева. Всего на счету у молодого актера 20 ролей в различных проектах.


Фото: Rutube

#Новости#Кино#Общество
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