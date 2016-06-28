Звезда сериала Интерны избит в центре Москвы: травма головы, переломы

Актер с подругой выходили из ночного клуба. Как раз в этот момент на них и произошло нападение. Семеро неизвестных накинулись на молодую пару, причинив им разного рода травмы. Сообщается, что у Ляпина сотрясение мозга и сломан нос. Девушка, пострадавшая вместе с актером, уже написала заявление в полицию. Ведется расследование.