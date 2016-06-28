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Турция хочет заплатить России за сбитый Су-24. Эрдоган уже извинился

28 июня 2016, 13:04
Стремление к нормализации отношений.

Анкара выразила готовность возместить российской стороне ущерб за сбитый осенью бомбардировщик Су-24, об этом накануне в эфире телеканала TRT заявил премьер-министр Бинали Йылдырым.

Ранее, также 27 июня, Дмитрий Песков сообщил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган извился за сбитый бомбардировщик в послании, адресованному Владимиру Путину, выразив соболезнование и сочувствие в связи с гибелью летчика.

Бинали Йылдырым отметил, что содержания письма понятно, российской стороне было выражено сожаление, а при необходимости готовность заплатит компенсацию. Премьер-министр Турции заявил, что обе стороны хотят нормализации двусторонних отношений. Кроме того, он отметил, что, по его мнению, дела идут поправку.

Реджеп Тайип Эрдоган принес извинения за сбитый в ноябре российский бомбардировщик, а также выразил надежду на скорейшую нормализацию отношений между российской и турецкой сторонами.

Накануне турецкий президент заявил, что сложившаяся ситуация невыгодна обеим странам. Эрдоган выразил надежду, что в скором времени имеющиеся проблемы удастся оставить позади.

После наступления кризиса РФ ввела ограничения в отношении Турции, в частности отменив безвизовый режим и чартерные перевозки, а также запретив ввоз ряда продовольственных товаров.

Согласно данным ФТС (Федеральной таможенной службы) за 2015 год торговый оборот между РФ и Турцией составлял 23,4 миллиарда долларов, упав за первые четыре месяца 2016 года до $4,8 млрд. Более чем в два раза снизился импорт из Турции в Россию, экспорт из нашей страны упал на 43%.

Турция до введения санкция являлась одним из самых популярных направлений выездного туризма. Согласно данным Ростуризма, 3,5 миллиона россиян в течение 2015 года посетили турецкие курорты. Ориентировочные потери турпотока составили 75%, поскольку большинство путешественников совершали полеты, используя услуги туроператоров.

Если турецкой стороной будут выполнены все требования России по урегулированию нынешнего кризиса в отношениях между странами, то, возможно, произойдет увеличение торгового оборота, а также турпотока из РФ в Турцию.


Фото: иллюстрация

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