Турция хочет заплатить России за сбитый Су-24. Эрдоган уже извинился

Согласно данным ФТС (Федеральной таможенной службы) за 2015 год торговый оборот между РФ и Турцией составлял 23,4 миллиарда долларов, упав за первые четыре месяца 2016 года до $4,8 млрд. Более чем в два раза снизился импорт из Турции в Россию, экспорт из нашей страны упал на 43%.