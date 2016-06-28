Турция хочет заплатить России за сбитый Су-24. Эрдоган уже извинился

Анкара выразила готовность возместить российской стороне ущерб за сбитый осенью бомбардировщик Су-24, об этом накануне в эфире телеканала TRT заявил премьер-министр Бинали Йылдырым.
Ранее, также 27 июня, Дмитрий Песков сообщил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган извился за сбитый бомбардировщик в послании, адресованному Владимиру Путину, выразив соболезнование и сочувствие в связи с гибелью летчика.
Бинали Йылдырым отметил, что содержания письма понятно, российской стороне было выражено сожаление, а при необходимости готовность заплатит компенсацию. Премьер-министр Турции заявил, что обе стороны хотят нормализации двусторонних отношений. Кроме того, он отметил, что, по его мнению, дела идут поправку.
Накануне турецкий президент заявил, что сложившаяся ситуация невыгодна обеим странам. Эрдоган выразил надежду, что в скором времени имеющиеся проблемы удастся оставить позади.
После наступления кризиса РФ ввела ограничения в отношении Турции, в частности отменив безвизовый режим и чартерные перевозки, а также запретив ввоз ряда продовольственных товаров.
Согласно данным ФТС (Федеральной таможенной службы) за 2015 год торговый оборот между РФ и Турцией составлял 23,4 миллиарда долларов, упав за первые четыре месяца 2016 года до $4,8 млрд. Более чем в два раза снизился импорт из Турции в Россию, экспорт из нашей страны упал на 43%.
Турция до введения санкция являлась одним из самых популярных направлений выездного туризма. Согласно данным Ростуризма, 3,5 миллиона россиян в течение 2015 года посетили турецкие курорты. Ориентировочные потери турпотока составили 75%, поскольку большинство путешественников совершали полеты, используя услуги туроператоров.
Если турецкой стороной будут выполнены все требования России по урегулированию нынешнего кризиса в отношениях между странами, то, возможно, произойдет увеличение торгового оборота, а также турпотока из РФ в Турцию.
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