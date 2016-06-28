Цены на бензин взлетели вверх - резкое подорожание

Согласно данным Thompson Reuters Kortes, розничная цена топлива АИ-92 в период с 20 по 24 июня увеличилась в среднем в нашей стране на 12 копеек, до 34,9 рубля за один литр, стоимость АИ-95 – на 13 копеек, до 37,77 рубля за литр. Наибольший рост был зафиксирован в Центральном и Сибирском федеральных округах.