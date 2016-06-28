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Цены на бензин взлетели вверх - резкое подорожание

28 июня 2016, 14:11
Достигнута рекордная отметка.

В России подскочила стоимость тонны бензина АИ-92 до 42,3 тысяч рублей на Санкт-Петербургской бирже, подорожав 0,36% и обновив тем самым исторический максимум торгов, сообщает издание «Коммерсант».

В тоже время розничные цены топлива на АЗС выросли на 12-20 копеек. По мнению опрошенных изданием экспертов, существенный разрыв между ростом стоимости бензина на мелком опте и недостаточной корректировкой цен в рознице может вызвать убытки независимых АЗС.

Цена тонны топлива АИ-95, подорожавшего на 0,32%, выросла до 44,3 тысяч. Таким образом, ценовой скачок бензина по итогам прошедшей недели равняется 2%. Прошлый стоимостной исторический максимум был установлен в октябре 2014 года в период нехватки топлива в связи с масштабными ремонтами на НПЗ.

Согласно данным Thompson Reuters Kortes, розничная цена топлива АИ-92 в период с 20 по 24 июня увеличилась в среднем в нашей стране на 12 копеек, до 34,9 рубля за один литр, стоимость АИ-95 – на 13 копеек, до 37,77 рубля за литр. Наибольший рост был зафиксирован в Центральном и Сибирском федеральных округах.

По итогам прошлой недели дизельное топливо в среднем подорожало на 1 копейку, до 35,44 рубля за один литр.


Фото: иллюстрация

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