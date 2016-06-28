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Старый асфальт с улиц Омска продают горожанам по 500 рублей за тонну

28 июня 2016, 19:05
Вместо переработки для дальнейшего ямочного ремонта.

Снятая при фрезеровании 21 ремонтируемой в Омске дороги асфальтовая крошка продается населению города, несмотря на то, что материал должен направляться на ямочных ремонт других магистралей, сообщает «Омск Здесь».

На большинстве дорог, на ремонт которых в Омске выделяется 670 млн рублей, завершилось фрезерование (снятие) старого асфальтового покрытия. В дальнейшем полученная крошка для повторного использования должна быть переработана.

Александр Фрикель, занимающий пост замминистра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, заявлял, что полученный гранулят используется для последующего ямочного ремонта, приготовления асфальтобетонной смеси и устройства тротуаров.

Снятый материал, объем которого ориентировочно составляет 64 тысячи тонн, доставляется на базу города Омска УДХБ (Управления дорожного хозяйства и благоустройства), где осуществляется его переработка в смесь. Расходы на транспортировку с 21-й ремонтируемой дороги крошки оцениваются в 8,5 млн рублей.

Тем не менее, не весь полученный материал отправляется на муниципальные нужды. Омичам частные конторы предлагают купить тонну асфальтовой крошки по цене 500-600 рублей.

Изданием «Омск Здесь» отмечается, что приобрести гранулят можно и напрямую в принадлежащем УДХБ муниципальном асфальтобетонном заводе. По словам Сергея Капустина, являющегося начальником участка завода, цена тонны смеси составляет 400 рублей.

Несмотря на масштабный ремонт дорог в Омске у жителей города возникают вопросы касательно качества нового дорожного полотна, активное обсуждение проблем проходит в социальных сетях. В частности, отмечается, что на Иртышской набережной дорожники забыли о ливневке: местами решетки водослива приподняты над уровнем дороги на несколько сантиметров.



Кроме того, после обильных осадков «утонула» ранее отремонтированная улица Пушкина, где асфальт стал проседать спустя неделю после окончания работ.



Верхнее фото: иллюстрация

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