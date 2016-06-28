Старый асфальт с улиц Омска продают горожанам по 500 рублей за тонну

На большинстве дорог, на ремонт которых в Омске выделяется 670 млн рублей, завершилось фрезерование (снятие) старого асфальтового покрытия. В дальнейшем полученная крошка для повторного использования должна быть переработана.



Александр Фрикель, занимающий пост замминистра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, заявлял, что полученный гранулят используется для последующего ямочного ремонта, приготовления асфальтобетонной смеси и устройства тротуаров.