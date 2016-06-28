Старый асфальт с улиц Омска продают горожанам по 500 рублей за тонну

Снятая при фрезеровании 21 ремонтируемой в Омске дороги асфальтовая крошка продается населению города, несмотря на то, что материал должен направляться на ямочных ремонт других магистралей, сообщает «
На большинстве дорог, на ремонт которых в Омске выделяется 670 млн рублей, завершилось фрезерование (снятие) старого асфальтового покрытия. В дальнейшем полученная крошка для повторного использования должна быть переработана.
Александр Фрикель, занимающий пост замминистра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, заявлял, что полученный гранулят используется для последующего ямочного ремонта, приготовления асфальтобетонной смеси и устройства тротуаров.
Снятый материал, объем которого ориентировочно составляет 64 тысячи тонн, доставляется на базу города Омска УДХБ (Управления дорожного хозяйства и благоустройства), где осуществляется его переработка в смесь. Расходы на транспортировку с 21-й ремонтируемой дороги крошки оцениваются в 8,5 млн рублей.
Тем не менее, не весь полученный материал отправляется на муниципальные нужды. Омичам частные конторы предлагают купить тонну асфальтовой крошки по цене 500-600 рублей.
Изданием «Омск Здесь» отмечается, что приобрести гранулят можно и напрямую в принадлежащем УДХБ муниципальном асфальтобетонном заводе. По словам Сергея Капустина, являющегося начальником участка завода, цена тонны смеси составляет 400 рублей.
Несмотря на масштабный ремонт дорог в Омске у жителей города возникают вопросы касательно качества нового дорожного полотна, активное обсуждение проблем проходит в социальных сетях. В частности, отмечается, что
Кроме того, после обильных осадков
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