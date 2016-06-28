Старт продаж самого дешевого в мире смартфона - 240 рублей

На нынешней неделе стартуют продажи смартфона Freedom 251, выпущенного индийской компанией Ringing Bells, сообщает The Indian Express. Стоимость гаджета на местом рынке будет составлять 251 рупию, что эквивалентно 240 рублям. Такая цена делает новое устройство самым дешевым в мире смартфоном.
Freedom 251 получил четырехядерный процессор с тактовой частотой 1,3 ГГц. Объем оперативной памяти новинки равен 1 гигабайту, постоянной - 8 гигабайтам. Стоит отметить, что устройством поддерживаются карты памяти объемом до 32 гигабайт.
Смартфон имеет две камеры - основную (3,2 мегапикселя) и фронтальную (0,3 мегапикселя). Диагональ устройства аналогична величине знаменитого iPhone 5S - 4 дюйма, разрешение составляет 960х540 пикселей. Емкость встроенного аккумулятора равняется 1450 мАч.
Новое устройство поддерживает работу в сетях 3G. Работает Freedom 251 на базе операционной системы Android Lollipop 5.1. Выпуск гаджета осуществляется ограниченным тиражом.
Верхнее фото: redmondpie.com
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