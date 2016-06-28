Смерть троих детей: IKEA снимает с продажи комоды и отзывает проданные

Американским подразделением IKEA после смерти троих маленьких детей прекращены продажи легко переворачивающихся комодов низкобюджетной линейки Malm. Более того, 29 миллионов комодов будет отозвано, сообщает
Накануне Ларс Петерсон, возглавляющий IKEA, подтвердил информацию об отзыве продукции, обратившись к потребителям, которые приобрели комоды из оказавшейся опасной серии, с просьбой убрать их в помещения недоступные для детей.
Покупателям, вернувшим мебель, компания предложит полный возврат средств. Пожелавших сохранить товар потребителям торговой сетью будут предоставлены услуги ремонтных бригад, которые прикрепят комоды к стене.
Западные СМИ отмечают, что на подобные шаги IKEA пошла после критики, вызванной несчастными случаями со смертельными исходами, со стороны властей и населения. За последние два года в Вашингтоне, Пенсильвании и Миннесоте три ребенка возрастом до двух лет погибли из-за того, что их придавило комодом.
Ранее, 23 июня появилась информация о том, что торговая сеть отзывает защитные воротца «Патруль» в связи с опасностью причинения вреда здоровью детей. В январе нынешнего года компанией отзывались барабан «Латто» и барабанные палочки из-за опасности удушья от попадания в дыхательные пути мелких деталей.
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