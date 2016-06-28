Смерть троих детей: IKEA снимает с продажи комоды и отзывает проданные

Западные СМИ отмечают, что на подобные шаги IKEA пошла после критики, вызванной несчастными случаями со смертельными исходами, со стороны властей и населения. За последние два года в Вашингтоне, Пенсильвании и Миннесоте три ребенка возрастом до двух лет погибли из-за того, что их придавило комодом.