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Шалаев назвал имя главного тренера, который поведет Авангард в сезон

28 июня 2016, 15:27
Заявление генерального менеджера клуба.

Виктор Шалаев, занимающий пост генерального менеджера омского «Авангарда» рассказал пресс-службе клуба о том, кто поведет команду в новый сезон.

Генеральный менеджер омской команды отметил, что у Евгения Корноухова с клубом действующий контракт, в связи с этим нынешний наставник и поведет «ястребов» в новый сезон.

Стоит напомнить, что прошлый сезон стал для Евгения Корноухова дебютным в качестве главного тренера омского «Авангарда». По окончанию регулярного чемпионата «ястребы» заняли первую позицию в Восточной конференции, но выбыли во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина, уступив ХК «Салават Юлаев».

Ранее сообщалось, что возглавить «Авангард» может старший тренер московского ЦСКА Игорь Никитин, которое прежде уже являлся наставникам «ястребов». Кроме того, специалист выступал за омскую команду еще в рамках своей игровой карьеры с 1997 по 2006 год.

Также накануне сообщалось о возможном переходе в стан «ястребов» двух хоккеистов из НХЛ - чешского форварда Иржи Тлусты из «Нью-Джерси Дэвилз» и игрока обороны Никиты Никитина из «Эдмонтон Ойлерз».


Фото: hawk.ru

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