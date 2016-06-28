Шалаев назвал имя главного тренера, который поведет Авангард в сезон

Ранее сообщалось, что возглавить «Авангард» может старший тренер московского ЦСКА Игорь Никитин , которое прежде уже являлся наставникам «ястребов». Кроме того, специалист выступал за омскую команду еще в рамках своей игровой карьеры с 1997 по 2006 год.