Шалаев назвал имя главного тренера, который поведет Авангард в сезон

Виктор Шалаев, занимающий пост генерального менеджера омского «Авангарда» рассказал пресс-службе клуба о том, кто поведет команду в новый сезон.
Генеральный менеджер омской команды отметил, что у Евгения Корноухова с клубом действующий контракт, в связи с этим нынешний наставник и поведет «ястребов» в новый сезон.
Стоит напомнить, что прошлый сезон стал для Евгения Корноухова дебютным в качестве главного тренера омского «Авангарда». По окончанию регулярного чемпионата «ястребы» заняли первую позицию в Восточной конференции, но выбыли во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина, уступив ХК «Салават Юлаев».
Ранее сообщалось, что
Также накануне сообщалось о возможном переходе в стан «ястребов» двух хоккеистов из НХЛ - чешского форварда Иржи Тлусты из «Нью-Джерси Дэвилз» и игрока обороны Никиты Никитина из «Эдмонтон Ойлерз».
Фото: hawk.ru