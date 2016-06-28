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Раздеваться и работать – президент обратился к гражданам

28 июня 2016, 12:25
Граждане откликнулись на призыв главы государства.

СМИ Белоруссии уже несколько дней обсуждают конфуз, произошедший во время выступления президента Александра Лукашенко. Первое лицо соседнего с Россией государства невнятно произнес одну из фраз своего выступления. Пользователи социальных сетей призыв поняли буквально и запустили флэшмоб с хэштегом #раздеватьсяиработать .


Как сообщается, Александр Лукашенко выступал с речью на Всебелорусском народном собрании. По-настоящему его речь звучала так: «…IT-технологии, приватизация — все это понятно, мы уже это освоили. Но всё, и наша жизнь — в простом: надо развиваться и работать».


Часть речь, а именно фраза «развиваться и работать», прозвучала нечетко. Присутствующие услышали ее как «раздеваться и работать». После чего социальные сети белорусских пользователей наполнились фотографиями, где они как раз это и делают: «раздеваются и работают».


Тем более, как сообщается, погода в Беларуси сейчас стоит соответствующая – жарко и солнечно.




#Новости#Афиша#Политика#Общество
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