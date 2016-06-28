Раздеваться и работать – президент обратился к гражданам



Как сообщается, Александр Лукашенко выступал с речью на Всебелорусском народном собрании. По-настоящему его речь звучала так: «…IT-технологии, приватизация — все это понятно, мы уже это освоили. Но всё, и наша жизнь — в простом: надо развиваться и работать».