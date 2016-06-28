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Новый участник Дом-2 из Омска – кто следующий займется любовью

28 июня 2016, 14:45
Новый участник Дом-2 из Омска – кто следующий займется любовью

Кастинг одного из самых рейтинговых телепроектов страны «Дом 2» состоялся 25 июня в Омске. Больше сотни молодых, амбициозных ребят собрались в ночном клубе «Атлантида», чтобы завоевать любовь миллионов телезрителей, а самое главное – показать всей стране, как нужно строить любовь

Просмотр участников проводила кастинг-группа из Москвы в режиме онлайн. «Для чего им такая популярность» и чего участники хотят от данного проекта» - вот главные вопросы, волнующие кастинкового директора.

Как сообщила официальная группа ТНТ «ВКонтакте», молодые люди были настроены очень позитивно, легко шли на общение. Кастинг завершился в 18 часов, пока официальных данных о том кто же стал счастливчиком – нет.

Отбор героев телепроекта проводиться в нашем городе уже не в первый раз. Ранее, напомним, попасть на главную телестройку страны удалось Анастасии Полетаевой, Кристине Еремеевской и Екатерине Бобровой. Правда, пробыли они на проекте недолго. В результате женского голосования девушкам пришлось покинуть шоу.

фото: vk.com/apoletaeva

Одна из самых ярких участниц проекта из Омска - 20-летняя Вероника Шаброва пришла на проект к испанцу Рекардо. Первое, что отметили участники Дома-2, это сходство очаровательной Вероники с голливудской актрисой Моникой Беллуччи. К сожалению, красавица из Сибири не смогла завоевать доверия «коренных домочадцев». В ходе вечернего голосования, участники единогласно поддержали соперницу Вероники.

фото: vk.com/id316706585

«Дом-2» – это реалити-шоу, где парни и девушки пытаются «построить свою любовь». Проект признан одним из самых сандальных, его рейтинги растут, а шоу выходит в эфире уже больше 10 лет, с 2004 года.


Верхнее фото: иллюстрация

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