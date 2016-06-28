Новый участник Дом-2 из Омска – кто следующий займется любовью

фото: vk.com/apoletaeva



Одна из самых ярких участниц проекта из Омска - 20-летняя Вероника Шаброва пришла на проект к испанцу Рекардо. Первое, что отметили участники Дома-2, это сходство очаровательной Вероники с голливудской актрисой Моникой Беллуччи. К сожалению, красавица из Сибири не смогла завоевать доверия «коренных домочадцев». В ходе вечернего голосования, участники единогласно поддержали соперницу Вероники.



фото: vk.com/id316706585



«Дом-2» – это реалити-шоу, где парни и девушки пытаются «построить свою любовь». Проект признан одним из самых сандальных, его рейтинги растут, а шоу выходит в эфире уже больше 10 лет, с 2004 года.