Новый участник Дом-2 из Омска – кто следующий займется любовью

Кастинг одного из самых рейтинговых телепроектов страны «Дом 2» состоялся 25 июня в Омске. Больше сотни молодых, амбициозных ребят собрались в ночном клубе «Атлантида», чтобы завоевать любовь миллионов телезрителей, а самое главное – показать всей стране, как нужно строить любовь
Просмотр участников проводила кастинг-группа из Москвы в режиме онлайн. «Для чего им такая популярность» и чего участники хотят от данного проекта» - вот главные вопросы, волнующие кастинкового директора.
Как сообщила официальная группа ТНТ «ВКонтакте», молодые люди были настроены очень позитивно, легко шли на общение. Кастинг завершился в 18 часов, пока официальных данных о том кто же стал счастливчиком – нет.
Отбор героев телепроекта проводиться в нашем городе уже не в первый раз. Ранее, напомним, попасть на главную телестройку страны удалось
фото: vk.com/apoletaeva
Одна из самых ярких участниц проекта из Омска - 20-летняя
фото: vk.com/id316706585
«Дом-2» – это реалити-шоу, где парни и девушки пытаются «построить свою любовь». Проект признан одним из самых сандальных, его рейтинги растут, а шоу выходит в эфире уже больше 10 лет, с 2004 года.
Верхнее фото: иллюстрация