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Мужчина в Омске, перенося тяжелый предмет, упал на бордюр и умер

28 июня 2016, 11:27
Получив политравму, скончался в больнице.

Следственный органы сообщают о проведении доследственной проверки по факту несчастного случая на производстве.

Предварительно: 10 июня 2016 года в Центральном округе города 55-летний работник по монтажу холодильного оборудования, работавший в коммерческой организации, переносил двигатель. В ходе переноса тяжелого предмета он упал на бордюр на улице.

Мужчина получил политравму и был доставлен в больницу. Несмотря на помощь медиков, пострадавший скончался утром 27 июня 2016 года в медицинском учреждении. По результатам проведенной проверки будет приято процессуальное решение.


По материалам пресс-службы Следственного управления СК РФ по Омской области
Фото: иллюстрация

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