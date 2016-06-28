Минтруд РФ назвал сроки проведения индексации пенсий в полном объеме

В текущем, 2016-м, году индексация проводится с учетом экономической ситуации в стране. Первый этап проходил в феврале – на 4 процента повысили страховые пенсии. А в апреле подросли социальные. Затем, проанализировав итоги первого полугодия, а также текущую экономическую обстановку в стране, правительство примет решение о проведении второй индексации этого года.

