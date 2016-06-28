Минтруд РФ назвал сроки проведения индексации пенсий в полном объеме

Стали известны сроки индексации пенсий в России в полном объеме. Эту информацию получил
«Это (индексация пенсий - прим. ред.) всегда с 1 февраля происходит», - заявил чиновник. Вопрос журналистов касался 2017 года – когда может состояться первая индексация пенсий в полном объеме.
Ранее на съезде «ЕР» председатель правительства Дмитрий Медведев сообщил, что в следующем году государство возобновит индексацию пенсий в полном объеме.
В текущем, 2016-м, году индексация проводится с учетом экономической ситуации в стране. Первый этап проходил в феврале – на 4 процента повысили страховые пенсии. А в апреле подросли социальные. Затем, проанализировав итоги первого полугодия, а также текущую экономическую обстановку в стране, правительство примет решение о проведении второй индексации этого года.