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Минтруд РФ назвал сроки проведения индексации пенсий в полном объеме

28 июня 2016, 10:47
Минтруд РФ назвал сроки проведения индексации пенсий в полном объеме

Стали известны сроки индексации пенсий в России в полном объеме. Эту информацию получил ТАСС, задав вопрос главе Минтруда Максиму Топилину.

«Это (индексация пенсий - прим. ред.) всегда с 1 февраля происходит», - заявил чиновник. Вопрос журналистов касался 2017 года – когда может состояться первая индексация пенсий в полном объеме.

Ранее на съезде «ЕР» председатель правительства Дмитрий Медведев сообщил, что в следующем году государство возобновит индексацию пенсий в полном объеме.

В текущем, 2016-м, году индексация проводится с учетом экономической ситуации в стране. Первый этап проходил в феврале – на 4 процента повысили страховые пенсии. А в апреле подросли социальные. Затем, проанализировав итоги первого полугодия, а также текущую экономическую обстановку в стране, правительство примет решение о проведении второй индексации этого года.

#Новости#Главное#Бизнес#Общество
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