Квадрокоптер случайно снял парочку, занимавшуюся сексом на крыше 18+

Технологии сейчас такие, что даже на высоте нескольких этажей нельзя чувствовать себя в полной безопасности. Уровень личной конфиденциальности стремительно приближается к нулю. Прежде чем выглянуть из окна, убедись, что рядом не парит чей-то «любопытный» аппарат с видеокамерой.