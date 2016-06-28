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Квадрокоптер случайно снял парочку, занимавшуюся сексом на крыше 18+

28 июня 2016, 16:38
Неожиданный ракурс.

Технологии сейчас такие, что даже на высоте нескольких этажей нельзя чувствовать себя в полной безопасности. Уровень личной конфиденциальности стремительно приближается к нулю. Прежде чем выглянуть из окна, убедись, что рядом не парит чей-то «любопытный» аппарат с видеокамерой.

Правда, «герои-любовники», попавшие в объектив любителя поснимать памятники архитектуры, занимались прелюбодеянием отнюдь не у себя дома, а почти на крыше высокой башни – колокольне Борисоглебского монастыря города Торжок.

И как раз в этот момент мимо пролетал квадрокоптер под управлением пользователя с ником «Григорий Злых». Мужчина снимал виды Торжка. И парочка, которую застукали на колокольне, по-видимому, занималась тем же самым – любовалась видами Торжка.

Но им неожиданно «приспичило», и теперь «любовников» знает весь Интернет. Григорий Злых комментирует свой сюжет так: «Тот момент, когда пытаешься снять красивые кадры, приходишь домой, и обнаруживаешь..»

Кстати, молодых людей занимавшихся сексом на территории действующего (!) мужского монастыря, спугнул отнюдь не квадрокоптер (они его вообще не заметили), а другой турист, поднявшийся на колокольню опять же для того, чтобы полюбоваться видами Торжка.


Верхнее фото: иллюстрация (кадр из к/ф «Адреналин 2»)

#Новости#Главное#Общество#Технологии
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