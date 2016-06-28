Губернатор Виктор Назаров покинул Омск

Виктор Назаров сегодня прибыл в столицу Китая. Сегодня глава региона проведёт в Пекине встречу с представителями Посольства РФ в КНР, а также примет участие в деловой программе двусторонних встреч, в рамках которых запланирована презентация экономического и инвестиционного потенциала региона, переговоры с официальными лицами Министерства сельского хозяйства КНР и Министерства коммерции КНР, представителями Центра экономических связей КНР, а также бизнес-контакты между представителями омских и китайских предприятий.