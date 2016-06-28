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Губернатор Виктор Назаров покинул Омск

28 июня 2016, 16:10
Губернатор Виктор Назаров покинул Омск

Виктор Назаров сегодня прибыл в столицу Китая. Сегодня глава региона проведёт в Пекине встречу с представителями Посольства РФ в КНР, а также примет участие в деловой программе двусторонних встреч, в рамках которых запланирована презентация экономического и инвестиционного потенциала региона, переговоры с официальными лицами Министерства сельского хозяйства КНР и Министерства коммерции КНР, представителями Центра экономических связей КНР, а также бизнес-контакты между представителями омских и китайских предприятий.

В состав официальной делегации, возглавляемой Губернатором Омской области Виктором Назаровым, входят Министр экономики Оксана Фадина и Министр сельского хозяйства и продовольствия Максим Чекусов. Деловая часть делегации представлена топ-менеджерами омских компаний и предприятий, сферой деятельности которых является выращивание и переработка зерновых и масличных культур, производство и реализация пшеницы, льна, продуктов питания, пиломатериалов, мебельных заготовок, биотоплива, организация перевозок, торговля, сервисные услуги.

#Новости#Город#Бизнес#Общество
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