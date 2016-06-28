Дорожные работы в Омске: список перекрытых улиц на 28 июня

Сегодня в 07:00 открылось движение по улице Лермонтова, которое было перекрыто на участке от улицы Декабристов до улицы Богдана Хмельницкого в связи с укладкой асфальтобетона с 18:00 27 июня.
Сегодня, 28 июня, в связи с дорожными работами, которые будут вестись с 08:00 до 24:00, будет перекрыто движение на нескольких улицах, из-за чего могут возникнуть затруднения в движении транспорта, сообщает пресс-служба мэрии города Омска.
В частности, из-за фрезерования дорожного полотна будет закрыто движение по улице Богдана Хмельницкого на участке от 3-й Транспортной до улицы Кирова.
Движение будет перекрыто на улице Химиков, где будут проводиться работы по укладке выравнивающего слоя асфальтобетона.
Кроме того, укладка верхнего слоя асфальта будет осуществляться на Красноярском тракте.