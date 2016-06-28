Город55
ГлавноеВсе новости

Дорожные работы в Омске: список перекрытых улиц на 28 июня

28 июня 2016, 07:19
Ремонт дорог в городе.

Сегодня в 07:00 открылось движение по улице Лермонтова, которое было перекрыто на участке от улицы Декабристов до улицы Богдана Хмельницкого в связи с укладкой асфальтобетона с 18:00 27 июня.

Сегодня, 28 июня, в связи с дорожными работами, которые будут вестись с 08:00 до 24:00, будет перекрыто движение на нескольких улицах, из-за чего могут возникнуть затруднения в движении транспорта, сообщает пресс-служба мэрии города Омска.

В частности, из-за фрезерования дорожного полотна будет закрыто движение по улице Богдана Хмельницкого на участке от 3-й Транспортной до улицы Кирова.

Движение будет перекрыто на улице Химиков, где будут проводиться работы по укладке выравнивающего слоя асфальтобетона.

Кроме того, укладка верхнего слоя асфальта будет осуществляться на Красноярском тракте.

#Новости#Город#Недвижимость#Главное#Стройка#Общество
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20