Дорожные работы в Омске: список перекрытых улиц на 28 июня

Сегодня, 28 июня, в связи с дорожными работами, которые будут вестись с 08:00 до 24:00, будет перекрыто движение на нескольких улицах, из-за чего могут возникнуть затруднения в движении транспорта, сообщает пресс-служба мэрии города Омска.