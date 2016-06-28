180 автомобилей ŠKODA Rapid пополнят парк такси «Метро» в Саратове

ŠKODA AUTO Россия отвечает всем высоким требованиям своих корпоративных клиентов и старается максимально оправдать доверие, оказанное при выборе транспортного партнера. Сотрудничество с компанией такси «Метро» началось в 2012 году с закупки 100 автомобилей ŠKODA Fabia для парка в городе Балаково. Сегодня компания расширяет зону покрытия и открывает подразделение в Саратове, снова при поддержке ŠKODA: в пользование клиента перешли 180 автомобилей ŠKODA Rapid. На сегодняшний день парк компании такси «Метро» включает три модели ŠKODA – Fabia, Rapid и Octavia.