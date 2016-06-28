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180 автомобилей ŠKODA Rapid пополнят парк такси «Метро» в Саратове

28 июня 2016, 09:37
180 автомобилей ŠKODA Rapid пополнят парк такси «Метро» в Саратове

ŠKODA AUTO Россия совместно с таксомоторной компанией «Метро» объявляет о продолжении успешного сотрудничества, в рамках которого состоялся запуск сервиса перевозки пассажиров в Саратове. Таксопарк перевозчика пополнили 180 компактных городских автомобилей ŠKODA Rapid.

ŠKODA AUTO Россия отвечает всем высоким требованиям своих корпоративных клиентов и старается максимально оправдать доверие, оказанное при выборе транспортного партнера. Сотрудничество с компанией такси «Метро» началось в 2012 году с закупки 100 автомобилей ŠKODA Fabia для парка в городе Балаково. Сегодня компания расширяет зону покрытия и открывает подразделение в Саратове, снова при поддержке ŠKODA: в пользование клиента перешли 180 автомобилей ŠKODA Rapid. На сегодняшний день парк компании такси «Метро» включает три модели ŠKODA – Fabia, Rapid и Octavia.

Выбор Rapid для нового подразделения службы такси неслучаен: эта модель прекрасно справляется с задачами перевозки пассажиров благодаря высокому уровню безопасности и надежности, а также практичности, комфорту и оптимальному соотношению «цена-качество». Привлекательная линейка двигателей, вместительный салон, одно из самых больших багажных отделений в классе, превосходная управляемость делают ŠKODA Rapid идеальным автомобилем для города. Кроме того, конструктивные партнерские отношения с дилером в регионе позволяют обеспечивать своевременное обслуживание автомобилей и оперативно удовлетворять запросы клиента.

Сделка с компанией «Метро» реализована в сотрудничестве с партнером марки - официальным дилером ООО «Карсар», г. Саратов.

Расширение присутствия ŠKODA в корпоративном сегменте – важное стратегическое направление развития компании. Комфортные и функциональные автомобили чешского бренда служат для выполнения транспортных нужд множества предприятий малого, среднего и крупного бизнеса. Портфель корпоративных клиентов ŠKODA в России на сегодняшний день насчитывает более 250 компаний, из них наиболее крупными автопарками владеют Coca-Cola, Bayer AG, Metro Cash&Carry, HILTI, Siemens, IKEA, такси 2412, Новое Желтое такси и многие другие.


* Информация о марке и фотографии доступны на российском медиа-сайте ŠKODA после регистрации: www.press.skoda-avto.ru
ŠKODA AUTO Россия, ул. Обручева, д. 30/1, 117485, Москва, Россия

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